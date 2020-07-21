影／AI技術雙管齊下　彰化醫院、工研院照護腎友

▲彰化醫院和工研院發表「血液透析智慧醫療系統」可藉由透析異常預警和透析小幫手，設定透析最佳值，並預防洗腎發生異常狀況。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.21）

衛福部彰化醫院和工研院持續合作打造智慧醫療臨床資訊系統，雙方今 (21) 日共同發表「血液透析智慧醫療系統」，可藉由「透析異常預警」與「透析小幫手」兩大AI技術把關與即時監控，提前預防異常發生，將大幅降低洗腎風險，提昇就醫病人的安全性及品質。

▲衛福部彰化醫院和工研院持續合作打造智慧醫療臨床資訊系統，雙方共同發表「血液透析智慧醫療系統」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.21）

衛福部醫福會副執行長林三齊出席發表成果會時表示，工研院是國內工業研究的頂尖機構，持續醫療方需要的技術與AI能量，希望這套系統能用到各家部立醫院，透析異常預警主要是透過AI快速分析和預警當前的腎友狀態，減少因透析過程中產生的血液透析低血壓、抽筋、暈眩，或是皮膚發癢等情況。

▲工研院進一步以大數據跟AI人工智慧分析建立透析異常預警與透析小幫手。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.21）

彰化醫院院長謝文淮表示，血液透析智慧醫療系統已在醫療第一線穩定運作，腎友的血液透析過程生理數值，透過串聯，在電腦上顯示數據，加速醫師判讀，因此血液透析中心不再用人工抄寫紙本資料，連護理人員交班的便條紙也電子化，大大節省時間及人力，提高安全性，而且累計的數據納入大數據資料庫，作為AI人工智慧的分析資料。

謝文准指出，部立彰化醫院兩年前和工研院合作，這次升級原有系統，還擴大到醫護人員排班與派工、衛材庫房管理、醫療大數據預測等，把結合「人、機、料、法、環」納入同一個系統，架構Internet of Everything，正式邁向醫療4.0時代。

工研院電光系統所長吳志毅說，工研院進一步以大數據跟AI人工智慧分析建立透析異常預警與透析小幫手，因為洗腎病患洗腎一次的數據，包含血壓、脈搏變化、靜脈壓、血氧飽和度等就超過百筆。

▲血液透析智慧醫療系統已在醫療第一線穩定運作，腎友的血液透析過程生理數值，透過串聯，在電腦上顯示數據，加速醫師判讀。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.21）

謝文准說，透析異常預警主要是透過AI快速分析和預警當前的腎友狀態，減少因透析過程中產生的血液透析低血壓、抽筋、暈眩，或是皮膚發癢等情況；透析小幫手則是透過歷史透析資料分析結果，病人透析前，系統建議血液透析機脫水量、流速、溫度等的透析最佳設定值，病患洗腎數值一旦出現異常，護理站和醫護行動推車馬上發出警示，醫護可提早因應或立即處理。