影／三倍券怎麼花夫妻喬不攏　怒夫帶女兒到法院欲離婚

▲夫妻為了三倍券吵到差點離婚，女童被父親帶走，縣議員賴清美請警方協尋，警方找到人時緊急請社工陪伴孩子，並由警方護送回和美。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.21）

都是三倍券惹的禍！彰化縣和美鎮一對夫妻為了使用3倍券意見不合，丈夫想要買微波爐，老婆想要透過店家願意找零，存下3歲女兒念幼兒園的4500元月費，丈夫今（21）日早一氣之下騎機車帶女兒跑到到法院；員林警方接獲通報完成協尋任務，讓小女孩重回母親懷抱。

▲員林警方接獲通報完成協尋任務，讓小女孩重回母親懷抱。（圖／記者陳雅芳 翻 攝，2020.07.21）

彰化縣議員賴清美表示，她今天早上接到民眾非常慌張的電話，姜姓夫妻為了三倍券產生了誤會，這對夫妻育有1女，全家靠著49歲丈夫每個月2萬多的薪水來養家，38歲老婆想說女兒即將要念幼兒園，馬上就要繳4500元月費，想利用全家領到9000元的三倍券，透過買東西找零存下4500元，但丈夫卻跑到幼兒園詢問「月費可以用三倍券繳嗎？」幼兒園回答「不行」，就以為老婆騙他，才會一早就騎機車載女兒離家出走。

▲女童的母親緊緊抱著女兒，結束一場虛驚。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.21）

38歲婦人向賴清美說，1家3口靠著丈夫每月2萬多元的薪水過日子，但丈夫有憂鬱症病史，領到9000元三倍券後，她買東西找零後剩下4500元現金，想要用來繳幼兒園月費；但因為丈夫一直想買微波爐，自己跑去問幼兒園，得知三倍券不能繳學費後怒氣沖沖，以為她說謊騙他。

▲和美鎮一對夫妻為了使用3倍券意見不合，吵到差點離婚。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.21）

賴清美指出，這位暴走爸爸今天一早就騎機車帶女兒出門，老婆發現女兒不見了，打電話給丈夫， 丈夫跟老婆說「要找女兒就到員林地方法院」，由於丈夫疑似有情緒困擾，老婆嚇得先跟她求救，由於她馬上通報和美與員林警分局，員林警方火速找到父女檔，把女童帶回和美。

警方表示，當時男子騎著車帶女兒直接到彰化地方法院，疑似是想要諮詢離婚的法律程序，但因為家屬已經透過議員通報社會處，所以警方找到人時，有緊急請社工陪伴孩子，並由警方護送回和美，待男子情緒平復後在讓他離開去上班。

▲員林警方火速找到父女檔，把女童帶回和美。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.21）

賴清美說，夫妻對於理財、教養難免都會有意見不合的時候，為了讓事件圓滿，她大方將自己早上剛領到的三倍券、再加上5000元紅包，交給女童媽媽，希望讓這位媽媽可以順利幫女兒繳月費、爸爸也可以如願買微波爐，皆大歡喜。