影／花壇社區遠距血壓站　為民眾健康把關

花壇鄉花壇社區遠距血壓站暨健康友善社區今(21)日舉辦掛牌活動，由社區的長輩表演帶動唱揭開序幕，會中還安排秀傳中醫師邱伯恩進行養生講座，目前秀和基金會在彰化縣共設有33個遠距血壓站，其中以花壇社區量測人次最高。

▲花壇鄉花壇社區遠距血壓站暨健康友善社區舉辦掛牌活動，由社區的長輩表演帶動唱揭開序幕。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.21）

秀和基金會執行長陳佳琪指出，花壇社區的遠距血壓站是由彰化縣社會處指導，秀和基金會執行的計畫，於社區設置生理量測設備，包含血壓、心律等，數據會傳輸到雲端，民眾可自行上網查詢量測的數值。

秀傳醫療體系副營運長陳進堂表示，血壓或心律異常的民眾，會有秀傳的健康管理師打電話關心，今年開始新增護理師到社區服務，針對民眾進行一對一的關懷衛教，透過了解飲食、生活及運動習慣等，希望能有效控制民眾的血壓健康。

▲秀和基金會在彰化縣共設有33個遠距血壓站，其中以花壇社區量測人次最高。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.21）

陳進堂進一步表示，為了加值社區服務，彰化秀傳醫院也在花壇社區成立健康友善社區，服務內容包括：每個月至少二場失智症預防、健康養生等相關講座，並召募當地的志工，共同促進、關心社區長輩的健康，達到活躍老化、健康老化的目的。

衛福部國健署每年定期公布國人十大死因，其中「高血壓」名列死亡第三大「危險因子」，隨著國人平均壽命的延長，「三高」人數增加及服藥時間延長等因素，也造成整體藥費上升。

秀傳醫療體系推動遠距離醫療照顧服務，透過雲端醫療與照護平台，民眾到合作醫院或診所看診時，醫師可以迅速調閱量測歷程，對於數據變化更容易解讀，幫助市民提升慢性病照護與治療品質，同時減低用藥浪費。