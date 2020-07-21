影／家扶2020暑期課輔班報名秒殺　19年來從不間斷

每逢七、八月份暑假將來臨時，家扶兒童安親照顧議題仍為照顧者最為煩惱的事情，在永溢環保科技公司的贊助下，在和美、彰化、員林、田中及二林等五個服務據點，開辦為期一個半月暑期課輔安親班今（21）日辦理始業式，共有近150位家扶兒參加。

▲彰化家扶中心辦理為期一個半月暑期課輔安親班，今日辦理始業式。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.21）

家扶課輔班今年已邁入第19年，每年一開放報名，各班名額通通秒殺額滿，因為家扶多元及豐富課程，每年都會有過去小時候參與過暑期課輔班的孩子，長大後亦投入課輔小老師的行列，讓愛循環。

這群小老師們家扶也提供工讀助學的機會，讓課輔班的成立不僅僅是單純的陪伴孩子，重要的是希望以生命影響生命的態度，更代表愛的傳承及循環。

彰化家扶主任表示王震光，強調「成就每一個孩子，適性揚才、終身學習」的108課綱，也是今年課輔安親班的規畫重點，以生態保育、在地文化、生活的藝術、健康、飲食等相關的元素融入課程中，讓孩子做中學，透過多元體驗學習，拓展世界觀及體驗生活，而家扶大專生亦可發揮所學及專長，設計課程來操作及帶領。

▲貴賓們化身為擁有百寶袋的「哆拉a夢」及「哆啦美」，與學童一起突破，為2020暑期課輔班揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.21）

隨後孩子們以行動劇將在暑假可能會面臨種種挑戰，由貴賓們化身為擁有百寶袋的「哆拉a夢」及「哆啦美」，與學童一起突破，為2020暑期課輔班揭開序幕。

今年暑期課輔安親班共計招收144家扶國小兒童，為能鼓勵家扶兒在課輔班的學習，特於今日辦理「2020愛的循環-暑期課輔安親班」始業式，在活潑生動的開舞秀中宣告啟動。

▲今年課輔安親班的規畫重點，以生態保育、在地文化、生活的藝術、健康、飲食等相關的元素融入課程中，讓孩子做中學。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.21）

王震光說，暑假期間亦是家扶兒以及家長在照顧議題上，弱勢家庭常有我們難以想像的困難，因此家扶舉辦暑期課輔安親班，減緩家長的壓力外，亦可以給予家扶兒多元的學習效能。