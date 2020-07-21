拉抬經濟　新北推出500元三倍券兌換800元特惠券

為拉抬新北經濟，新北市政府推出振興方案，公有市場及夜市方面，推出以500元三倍券兌換800元特惠券方案，適用新北市38座公有零售市場及5座夜市，並且以面額50元小面額的方式解決三倍券不找零的問題，目前已經有超過7萬人次登錄，預計本週持續增加。

新北市政府除了推出消費滿200元憑發票抽電動車特斯拉等大獎外，在庶民經濟上，針對商圈、公有市場及夜市推出不同的優惠與振興措施，因應業者性質推出不同方案，期待在後疫情時代幫助業者恢復商機。

新北市經發局長何怡明表示，在振興庶民經濟上，為了避免新北的商圈、夜市和市場彼此產生排擠效應，市府針對不同消費型態的業者，以不同的優惠和配套方案，帶動各地區的消費。

在商圈振興部分，經發局自今年4月起提供400萬元的商圈補助，輔導20個商圈自主辦理活動，並協助行銷推廣，另18個商圈也向中央申請「商圈振興補助」，共獲得1,850萬經費，搭配商圈業者提供的優惠活動，希望能有效刺激商圈消費成長。

在公有市場及夜市方面，新北市府推出以500元三倍券兌換800元特惠券方案，以面額50元小面額的方式解決三倍券不找零的問題，因考量公有市場與夜市有完整的自治管理組織，新北特惠券僅適用「依法申請或公告在案之集合攤販」，包含新北市38座公有零售市場及5座夜市。