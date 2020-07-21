平交道前停等火車通過挨重罰　民眾不滿批政府搶錢

最近宜蘭地區有不少民眾收到交通違規罰單，理由都是在平交道前黃狀網線區停等被拍照告發，宜蘭縣議員簡松樹等人今（21）日出面為民眾叫屈，他們說一般民眾都以為平交道柵欄放下，只要停在柵欄外面就不算違規，他們認為，相關單位應該要宣導而不是一味開罰。近來在網路上瘋傳民眾在鐵路平交道前黃狀網線區停等火車通過，被拍照告發的照片，這類案件最近頻頻出現，宜蘭縣議員簡松樹表示，他兩個星期內大約接到超過10件這類民眾投訴案件，鐵路警察在罰單上註明是民眾檢舉，但他們懷疑是警察藉由設在平交道的監視器拍下違規照片，並據以開罰。簡松樹議員與五結鄉民代表會主席廖啟賢及多位鄉民代表，今天出面控訴這種執法方式根本就是政府在搶錢。簡松樹說，在宜蘭鐵路還沒高架化之前，每一個平安道的交通流量都很大，尤其上下班時段，加上火車班次相當頻繁，因此就會有很多車輛為了等火車通過而塞在平交道前的黃狀網區，最近有很多民眾接到鐵路警察局的罰單，機車違規罰15000元、汽車罰34000元。簡松樹表示，這是非常不合理的罰單，因為塞車的關係，車子到這裡遇上火車通過，平交道柵欄放下，即便要往後退也沒辦法；如果燈號響起，柵欄尚未放下前強行通過，則又是闖越平交道將被處以74500元。簡松樹指出，一般民眾都以為平交道柵欄放下，只要停在柵欄外面就不算違規，但現在卻因此被罰。他認為政府應宣導、勸導而不是一味的開罰。他說，三倍券才剛發，但現在收回（指罰單金額）卻是三倍券的十倍，這是讓民眾最不能接受的，簡直就是政府在搶錢。簡松樹表示，日前已經向立法委員陳歐珀反映，希望他在交通委員會能夠維護縣民的權益。對此，陳歐珀表示，已向鐵路及警政署反映這個問題，目前正在處理當中。