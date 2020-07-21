線西鄉一化學廠實驗室發生氣爆意外　造成兩人受傷

彰化縣線西鄉彰濱西三路一家化學工廠今（21）日發生爆炸，當研發人員在進行特殊氣體實驗時，疑似不慎引發氣爆，嚴重炸毀實驗室器材、造成兩人受傷，其中張姓員工因右手有撕裂傷，由救護車送往彰濱秀傳醫院治療；氣爆原因由彰化消防局調查。

▲由於廠區有槽體，消防人員仍在槽體旁進行防護。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.21）

彰濱工業區線西區一家化學公司實驗室下午發生氣爆意外，彰化消防局不敢大意，出動15輛消防車以及3救護車，共30人到場救災，現場無火煙，其中一名男員工因爆炸，右手臂被東西砸傷，意識清楚送彰濱秀傳救治。

線西鄉這家化學工廠下午2點多傳出爆炸聲響，現場設備毀損，一片狼藉，消防人員指出，疑似是實驗室在試行時操作不慎，製作一氧氣化氮時，輸送管線壓力過大發生爆炸，影響面積約100平方公尺。

▲實驗室發生氣爆意外，彰化消防局不敢大意，出動15輛消防車以及3救護車，共30人到場救災。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.21）

據了解，這家發生實驗室爆炸的意外，主要是從事半導體特殊氣體與半導體化學材料的開發製造，爆炸發生後實驗室內設備毀損、現場一片狼藉；消防局據報後緊急指派多部消防、救災與化學車輛趕往搶救，當大批救難人員抵達案發現場時，發現不小的爆炸威力不僅炸毀實驗室內的器材，並造成兩人受傷。

發生實驗室爆炸意外的化學公司，主要從事半導體的特殊氣體與化學材料的開發製造；在氣爆並沒有引發大火，但是因為廠區內疑似設置有儲存易燃氣體的槽體建購物，一度指派嚴加戒備，所幸沒波及到其他廠區。

▲大批救難人員抵達案發現場時，發現不小的爆炸威力不僅炸毀實驗室內的器材。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.21）

勞工處副處長何俊昇表示，這家廠商和國內高科技業有密切合作關係，定位為「半導體特氣(SEG)與半導體化學材料(SEC)」專業開發製造商，在發生工安意外後，已通報「勞工部職安署」介入調查後、再行裁處，並會維護受傷勞工的權益，要求廠商妥善協助就醫，以及保障後續工作權。