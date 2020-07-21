食在好吃！宜蘭美食競賽名廚也驚艷

宜蘭縣政府辦理第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食・好物・好所在」活動，吸引縣內超過百家業者報名角逐，經過激烈競賽選出優勝業者，今（21）日舉行頒獎典禮。名廚江振程是這次活動評審委員會的召集人，評審過程中他對於宜蘭店家的創意和用心感到驚艷，直呼透過這次活動，讓他又重新認識宜蘭在地的好食、好物和好朋友們。為推廣縣內美食，宜蘭縣政府舉辦第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食・好物・好所在」活動，第一階段由全國網友上網投票，以票數來支持店家，是人氣和實力的考驗；第二階段評審時，邀請知名主廚、各產業達人、學術專家及縣府主管組成評審團進行評選。經過激烈競賽，今天在縣府縣民大廳舉行頒獎典禮，擔任評審委員會召集人的名廚江振程也受邀參加，江振程表示，評審過程中他對於宜蘭店家的創意和用心感到驚艷，他同時鼓勵在地店家能夠再接再厲，讓宜蘭的特色商品能夠被世界看見。宜蘭縣政府搭配中央「振興三倍券」及「安心旅遊補助」，推出「食宿遊購行~酷樂券折價」、「住宿抽大獎」、「獎勵旅遊」、「景區展館優惠免門票入園」等四項振興觀光方案，縣府邀請全國的遊客拿著3倍券到宜蘭最優質的店家消費，親身體驗宜蘭最TOP的美景、美食和好物。