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全台22縣市首長網路聲量與好評調查　黃偉哲奪六都好感王

記者林怡孜/台南報導-2020-07-21 21:50:00
▲黃偉哲為六都首長中好評影響力第一名（圖／記者林怡孜攝）
台灣政治人物拚出頭，不管藍綠個個都想在政壇贏得好名聲，根據時事大數據網站《網路溫度計》公布全台22縣市首長網路聲量與好評影響力調查，依照網路口碑好感度大家比一比， 好感王及聲量王分別出爐。

《網路溫度計》彙整2020年4月22日至7月20日，全台22縣市首長在網路上的社群討論文章與新聞報導篇數，分析出網路聲量與好感度；網路聲量部分，前6名都是六都市長，與輿論關注的焦點相符，柯文哲以79萬多篇討論，高居聲量王，重要討論集中在「社群關注」有71萬多則，「媒體報導」有8萬多則，台南市長黃偉哲以正評比例最高30％、負評比例最低16％，名列六都首長好感王第一。

依網路聲量與網友語意情緒，以數值呈現能見度與網友評價的「好評影響力」評比顯示，台南市長黃偉哲綜合好評為第1名。盧秀燕正評比例25％，高於侯友宜的18％，兩者負評比例皆為20%，但由於盧秀燕網路聲量只有5萬7千多篇討論，較侯友宜的12萬8 千多篇低，差距極大，因此只獲得第3名。

台北市長柯文哲好評影響力排第15名，雖然網路聲量高，但正評比例只有11％，是所有首長最低，負評比例24％為最高。

該大數據網站以網路討論綜合分析「網路聲量」及「好評影響力」，讓全台縣市首長更加了解廣大網友對施政的評價。

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