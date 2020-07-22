用命換溫飽　不只男人行菁桐煤礦女人也挖煤

新北巿婦女服務中心21日下午在平溪區菁桐國小舉辦了｢新北菁桐女路成果發表會｣，菁桐女路是新北巿開發的第一條以記錄女性故事為主軸的旅遊路線，由在地人帶領走訪礦坑遺跡、選洗煤場、礦工福利社、豬灶、捨石山等地，娓娓道來菁桐在地女性故事。菁桐早期是煤礦重鎮，需要在高溫高壓下從事打石洞、放炸藥、挖礦等高危險度工作，當時流傳著諺語「要做死一人，不做死一家」，為了家計仍吸引許多人進礦坑工作，而女性為了養家活口也紛紛投入煤礦工作，到了礦業晚期，政府為了避免夫妻同時遇上災變，家庭失去依靠，開始明令禁止女性礦工入坑工作；此後女性轉向坑外作業，多擔任煤礦出坑後的處理，舉凡押車、煤的分級篩選、操作翻車台、及傾倒石渣等等，漸漸有「水流東吃味空；水流東某飼ㄤ」的諺語傳出，表示早期男性若遇上礦災殉職或受傷，就是由家中女性扛起養家責任。新北市平溪婦女會理事長李素真表示，從先生那聽到公公在礦坑受傷後，婆婆即使挺著大肚子都需要在礦坑工作直到臨盆才敢返家生產，平時出坑返家後，除了操持照顧長幼、煮飯洗衣、種甘薯等家務，還必須在深夜和凌晨到捨石山煤渣堆下撿煤、基隆河裡洗煤，換零錢補貼家用的辛勞。新北市平溪導覽協會常務理事楊桂馨，本身不僅是礦工女兒、礦工老婆、也是女礦工的一份子，表示自己對煤是愛恨有加，她曾經在下雨天的基隆河對著因挖煤、洗煤變成汙濁的河水中，跟著一群群洗煤女扛著扁擔、斗簍、篩子蓄勢待發往河裡衝，不顧浸濕的身體和寒氣，只為了多撿一些煤換取家用。菁桐幾代女人因煤而生，也因煤走出不一樣的生命經驗。新北巿社會局長張錦麗表示，菁桐女人的身影，如同不見天日的礦坑，被台灣礦業大時代埋沒，透過菁桐女路的開發，不僅翻轉以往認為只有男性礦工的印象，也將女性在礦業上的貢獻重現天日，同時藉由培訓出來的女性導覽員，傳遞菁桐女路在社區中的女性故事與文史地景，將社區的歷史記憶、菁桐女性堅毅與韌性的生命力，再次透過說故事、走訪社區的一隅一角，走入這塊土地時空接軌的脈絡。