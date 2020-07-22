台北YouBike2.0告示不清　民眾借走難歸還

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▲新北市消費者保護官今年接獲4起申訴案，指YouBike業者未清楚說明目前僅該區域有2.0系統車柱或告示看板不明顯，導致民眾離開該區後無法還車。（圖／新北市法制局提供）

台北市預計將YouBike升級為2.0系統，今年1月在捷運公館站、台大校園周邊地區試辦，新北市消保官卻接獲4起申訴案，指業者未清楚說明目前僅該區域有2.0系統車柱或告示看板不明顯，導致民眾離開該區後無法還車消保官建議業者應再加強宣傳，以避免類似爭議。台大公館商圈1月15日起試辦YouBike2.0，新北市消保官卻接獲4起消費申訴案件，民眾指出微笑單車業者未清楚說明目前只有在臺大公館商圈一帶才有2.0車柱，導致消費者騎出該商圈後找不到車柱而無法順利還車，如果沒有體力再騎回去還車，就要支付微笑單車350元調度費(道路救援費用)，否則累進計費至還車為止，結果騎單車的花費竟是坐計程車的好幾倍，有民眾無奈表示，微笑單車已變成「苦笑單車」。消保官表示，目前只有臺北市及高雄市有YouBike 2.0，但臺北市只限於台大公館商圈區域內設有YouBike 2.0場站，業者有放置約A4大小的營運公告看板提醒民眾，內容為「此站為YouBike 2.0場站，YouBike 2.0車輛請歸還至2.0場站專屬停車柱，於YouBike 1.0場站無法歸還。」經消保官實地會勘，發現綁在樹上、燈桿或是圍牆上的看板並不是非常明顯，在台大校園內更有看板被轉至背面，一般租車民眾根本無法察覺。消保官指出，4件申訴案例中有民眾從公館騎至信義區、中正區、中和區或新店區發現找不到車柱，無奈付出350元調度費，更有民眾與家人各租1輛YouBike 2.0從公館沿自行車道騎至安坑地區，打算於YouBike 1.0車柱歸還，但車柱有防呆設計，根本無法成功歸還，其後單車又遭其他民眾騎走、破壞並棄置水溝內，多日後才尋獲，2輛車之累進車資、調度費及維修費打折後竟高達9千多元。消保官建議業者，應再加強宣傳，並應於每輛YouBike 2.0車身或車上機清楚說明營運站點範圍，以避免類似爭議。