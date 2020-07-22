安心旅遊首選台中　三倍券消費好禮獎不完

振興三倍券開跑，台中觀旅局強打國旅行銷，同時搭配台中購物節，市府更加碼推出「振興超十惠」13項優惠方案，包含觀旅局與台中旅宿業、伴手禮及觀光工廠業者聯合推出限量下殺「1888一路發發發」超值套裝遊程，來台中振興消費，三倍券十倍奉還！

觀旅局長林筱淇說，後疫情時代，振興觀光刻不容緩，觀旅局特別邀集台中市旅館商業同業公會、觀光旅館商業同業公會、產業故事館發展協會及好禮協會等業者共同推出限時優惠，振興專案價1888元起，即可享有雙人房1晚、早餐2客、在地伴手禮一份、觀光工廠DIY體驗券2張。

台中有豐富的山海屯都觀光資源，觀旅局日前發佈「台中29區絕景」專書，囊括台中58處絕景，將台中的好山好水、人文風情完美呈現，在谷關溫泉、東勢林場、大坑步道體驗自然生態；在高美濕地欣賞染紅天際的夕陽；在屯都市區的彩虹眷村、國家歌劇院走跳遊賞；在東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道騎著自行車悠閒馳騁。這些不可錯過的名勝景點透過本書讓您輕鬆串聯，一書在手讓您成為台中旅遊達人，跟著玩遍幸福台中城。

觀旅局補充，市內8家觀光旅館均於7至8月推出住宿折扣，選擇平日出遊享更多優惠，是聰明又實惠的小秘訣；暑假期間到台中，消費累計滿NT$500元，就可上網登錄參加抽獎，台中購物節合作旅宿優惠店家超過130家，還有消費金額3倍計的超值優惠，台中購物節獎項全國之最，天天抽電動機車、週週抽10萬元現金、雙週抽汽車，更有壓軸大獎百萬現金和精品豪宅，獎項價值超過2,000萬元，快來台中安心旅遊抽獎拿「豪禮」！

另外，「購物專車8大旅遊路線」，陸續由全台各地出發，載民眾到彩虹眷村、柳川水岸、第二市場、紙箱王、一中夜市、逢甲商圈、麗寶樂園，大玩台中！民眾搭乘「購物專車」遊玩，享受美食、美景、美麗假期，最會買、消費最多的旅客還可以把市價5萬元的機車騎回家。