骨質疏鬆症頭多　「老倒縮」容易骨折、引發失能

骨質疏鬆簡單說就是骨頭老化，俗語所稱「老倒縮」即其表現，不僅身高變矮，急性發作時疼痛難耐，嚴重影響生活機能。阮綜合骨科醫師洪誠聰說，下背壓迫性骨折的疼痛常令人感到「厭世」，以至於行走困難且造成後續失能的開始，年長者一旦骨折，後患難以預料。





63歲黃女士，28歲離婚後即出家修行，齋戒茹素30幾年， 58歲時左右兩腿已接受人工膝關節置換，去年間又因為連續幾天法會後下背疼痛難耐就診，洪誠聰診斷為壓迫性骨折，作骨質密度BMD檢查後發現為嚴重骨質疏鬆，經施行「微創骨水泥椎體(復位)強化術」後，黃女士腰酸背痛已獲得改善。





82歲張簡阿嬤為了健康吃素10幾年，今年初因彎腰要撿個東西，造成嚴重下背疼痛好幾天，經診斷是第三腰椎壓迫性骨折，洪誠聰施以「微創骨水泥椎體氣球復位強化術」及藥物治療後，已可自行活動、甚至外出買東西了。



▲骨質疏鬆症的發生和營養及活動力有關，飲食營養均衡，多活動、健走，以維持身體的肌耐力，趁早保骨本，努力「保骨防跌」。（圖／阮綜合提供） 洪誠聰指出，骨鬆症好發在中老年人，早發性更年期（50歲前進入更年期女性），女性比例又比男性高。骨鬆症的高危險群包括，洗腎患者、有骨鬆家族、長期服用高劑量類固醇者、有抽菸喝酒習慣、「酗」咖啡因飲品等。此外，愛吃火鍋也要注意，鍋物湯底含有大量的鈉，攝取過多容易導致血液中的鈣濃度降低，也不可輕忽。





另外，近年西方國家研究結果顯示，素食者的骨骼密度比常吃肉類食物的人低，就臨床上也看到長期素食者與和尚、尼姑等年長出家眾，受骨鬆威脅更明顯。





骨質疏鬆症的發生和營養及活動力有關，飲食營養均衡，適度的補充鈣質、維生素D和動物性蛋白質，也建議常待在室內的人要定期外出曬太陽，多活動、健走，以維持身體的肌耐力，趁早保骨本，努力「保骨防跌」。



