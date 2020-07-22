上山避暑嚐水蜜桃、品茶　梨山「森」活節登場

「水蜜桃的故鄉在梨山」2020梨山森活節將於7月31日登場，邀請金曲獎最佳重唱組北原山貓演唱，並有水蜜桃風味餐品嚐、趣味遊戲及水蜜桃展售嘉年華促銷等活動，副市長令狐榮達今(22)日出席記者會，邀請遊客上山觀看原民風情泰雅歌舞及秀麗風景。

令狐榮達表示，他今年4月初到梨山去勘查農損，也順道去參訪梨山賓館、福壽山農場，肯定梨山地區風景優美，他提到，和平區佔台中市近半面積，人口較少但地靈人傑，尤其梨山水蜜桃經過幾十年的用心品種改良、栽種，已具國際一流水準，梨山高山茶清香、溫潤，過去有官茗之稱，風景秀麗、物產豐富，歡迎大家利用台中購物節期間，到和平區觀光旅遊、品嚐農特產品。

和平區公所代理區長古志偉說，今年和平區公所持續以「水蜜桃的故鄉在梨山」的市場品牌定位，深化知名度及行銷推廣，建立專屬水蜜桃品牌形象，要將全國品質最好、種植面積最大、產量約占全台水蜜桃一半的五星級梨山水蜜桃，行銷到全國各地，且公所今年再度結合台灣楓康超市全台48家門市，同步上架梨山水蜜桃銷售，歡迎民眾前往選購。

古志偉提到，目前水蜜桃栽培面積約有462公頃，其中主要栽培有上海水蜜桃、新白鳳、大玉白鳳、中津白桃、瀨戶內等品種，甜度13度以上，肉質緻密，果汁多，成熟後氣味芬芳，產期從6月下旬至8月中旬，目前正是最好的品嚐時節；和平區梨山茶年產量約280公噸，茶區位於海拔1,800至2,500公尺高地，得天獨厚的地理環境形成孕育茶樹的最佳環境，因此茶葉柔軟、茶菁肥厚、果膠質含量高，成茶外觀色澤翠綠，沖泡後的茶湯水色蜜綠帶黃，香氣清揚、略帶花果香，滋味清醇鮮爽。

古志偉介紹，這次「水蜜桃的故鄉在梨山-2020梨山森活節」系列活動31日登場，首日在梨山賓館前廣場舉辦「原風音樂會」，邀請金曲獎最佳重唱組北原山貓及在地表演團體進行精彩舞台節目演出，現場並有水蜜桃風味餐品嚐、趣味遊戲、摸彩等及水蜜桃展售嘉年華促銷活動。