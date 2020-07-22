土城醫院開幕！侯友宜：1年可提供85萬門診人次

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▲土城醫院1年預計可以提供85萬門診人次及20萬的住院床日，服務土城、樹林、三峽、鶯歌120萬市民。（圖／新北市衛生局提供）

▲藥局引進最新「智能調劑台」提升用藥安全，並建置中央監控「氣送傳輸系統」連結各病房護理站。（圖／新北市衛生局提供）

歷經近10年的籌備、興建，和3個月的試營運，新北市立土城醫院今（22）日正式開幕；首任院長黃璟隆率長庚醫療體系特色，1年預計可以提供85萬門診人次及20萬的住院床日，服務土城、樹林、三峽、鶯歌120萬市民，讓新北市的醫療網更加健全。今天由市長侯友宜與長庚醫療財團法人王瑞慧董事長共同主持開幕儀式侯友宜表示，土城醫院自他擔任副市長即責由相關局處組成團隊，如今終於瓜熟落地，首任院長黃璟隆率長庚醫療體系結合社區醫療、整合性醫療及急重症醫療等特色，1年可以提供85萬門診人次及20萬的住院床日。衛生局長陳潤秋指出，土城醫院共規劃39個醫療專科，1058個病床的區域級教學醫院，投資金額已達75億，是國內繼雙和醫院及臺南市立安南醫院外，第3家成立的BOT醫院，投資金額更是最高的，可舒緩新北市長期醫療不足的困境；此外低收入、身心障礙者、70歲以上免收掛號費，低收入戶及身心障礙者部分負擔由醫院吸收，善盡市立醫院的社會責任。首任院長黃璟隆說明，一樓大廳櫃台設計85公分低階檯面，提升民眾掛號、繳費時的舒適性；門診候診區設置「悠遊卡繳費機」及新型紙幣全循環「自助繳費機」，以利分散繳費人流，建立一站式住出院友善服務流程；藥局引進最新「智能調劑台」提升用藥安全，並建置中央監控「氣送傳輸系統」連結各病房護理站，即時將住院病人檢體傳送至檢驗科。