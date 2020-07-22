女性乳房檢測不需再夾緊受痛　3D斷層攝影可提升準確率

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▲陳書恬醫師表示，配備新式3D電腦導引切片系統，能比傳統2D乳房攝影更快速、有效率定位病灶。(圖／嘉義長庚醫院提供）

衛福部最新統計資料，國內婦女癌症發生率的第一位是「乳癌」，傳統2D乳房攝影檢查，為獲清晰影像，需將乳房加壓並夾緊，才能清楚顯現可能的病灶，卻讓受檢者感到非常疼痛與不適嘉義長庚醫院已有3D乳房斷層攝影，檢測時可減少乳房約40%的壓力更能提升41%乳癌的偵測率。「乳癌」是國內婦女癌症發生率的第一位，而且台灣女性比西方婦女的乳癌發生年齡竟然提早約10年，平均好發年齡高峰期約在50歲左右，甚至已有更年輕化的趨勢，傳統的2D乳房攝影檢查儀器，為獲清晰影像，都需將乳房加壓夾緊，才能清楚顯現病灶，但卻讓受檢者非常疼痛不適。嘉義長庚醫院引入3D乳房斷層攝影，檢測時可減少乳房約40%的壓力，大大減少受檢婦女壓迫疼痛的感覺，且能提升41％乳癌在緻密乳房的偵測率，減少偽陽性及20-40％複檢率嘉義長庚醫院放射診斷科陳書恬醫師表示，有乳癌家族史的女性，及年齡45歲以上婦女，應定期接受乳房X光攝影檢查或超音波檢查。陳書恬指出，由於乳房是立體有厚度的組織，傳統2D乳房攝影只用一張影像會讓乳腺組織重疊在一起，造成病灶不易被察覺，且為獲取清晰的影像，需加壓將乳房夾緊才能清楚顯現病灶，讓受檢者留下非常疼痛不適的印象，新式「3D乳房斷層攝影」單側乳房分別記錄25張影像，從斷面影像來判斷，病灶可以更容易被發現。和傳統2D乳房攝影相比，3D乳房斷層攝影可更早篩檢偵測出細微乳癌跡象，尤其更適合多為緻密型乳腺組織的東方女性。陳書恬說，再加上配備新式3D電腦導引切片系統，能比傳統2D乳房攝影更快速有效率定位病灶，在局部麻醉下進行病灶切片，切片傷口僅0.5公分；也可選擇配合真空抽吸系統，取得更完整的組織檢體，以上均為門診手術不需住院，傷口復原時間快，可在短時間內以最微創的方式完成切片檢查。「乳癌早期診斷，早期治療預後良好」，陳書恬特別呼籲婦女朋友一定要珍愛自己，關心乳房健康，每月自我檢查觸診，若觸摸到腫塊或本身為高危險族群，應積極接受進一步檢查及後續治療。