開放觀光20年了！創意行銷龜山島「龜友」3加1

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龜山島開放觀光20周年，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處推出姓名中有「龜」字的民眾8月1日可以免費登島今（22）日邀請原本名為「蔡蠵龜」的藝人蔡閨、在臺日本人龜田俊和、頭城鎮吳龜雄、板橋區江阿龜等龜友，於外澳服務區齊聚一堂見面，呼籲姓名有「龜」朋友站出來，參加8月1日登島慶祝儀式。東北角風管處推出8月1日姓名中有「龜」字的民眾可以免費登島，消息一出，網友將訊息轉發到PTT上，造成廣大討論，有人開玩笑說，這是不想讓人免費登島的意思嗎？為讓更多人知道這項活動，東北角風管處今天特別邀請之前本名叫蔡蠵龜的藝人蔡閨、在臺日本人龜田俊和、頭城鎮吳龜雄、板橋區江阿龜等龜友，於外澳服務區齊聚一堂見面，除了彼此瞭解為何有「龜」字由來外，還在沙灘、背著龜山島替活動「大家龜秀徵選短片」做宣傳，同時呼籲姓名有「龜」朋友站出來，參加8月1日登島慶祝儀式，希望替外海這位龜朋友生態觀光盡點棉薄之力。東北角管理處處長陳美秀表示，龜山島在1977年後，因軍事需求再也沒人定居，由於政府提倡觀光，加上周邊豐富生態資源，於2000年8月1日正式開放觀光，定位生態島，目前每年約有12萬人次登島，來賞鯨豚人數也是全臺之冠，產值達約2.5億元，帶動東北角沿線觀光繁榮。陳美秀說，20周年慶祝活動中，設計姓名有「龜」字民眾可免費登島，是因為「龜」字珍貴、而且有趣，藉由創意行銷話題增加曝光度，並提升因疫情受到衝擊的觀光產業收益，更要讓大家瞭解龜山島20年來的復育、生物特有種、總量管制措施等，希望能以2020（愛妳愛你）的心，保護地球上生態環境。