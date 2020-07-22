台中筏子溪迎賓地標　遭「菟絲花」蔓延部分植物枯死

台中文字地標「TAICHUNG」的筏子溪廊道河岸，傳出有纏死植物特性的菟絲花四處蔓延，今(22)日市議員張耀中前往勘查，發現菟絲花蔓延河岸不止一處，遠看是金色植物點綴，實看才發現部分植物已被纏繞枯死，議員批，市府及水利局只會利用筏子溪打卡宣傳，卻分毫不想管理。張耀中表示，林姓市民反映從他發現菟絲花蔓延以來，一廂情願的以為維護單位可能二三天就會發現，但是多日以來不見清除，反而溢發擴延至河岸多處，他只好向民意代表服務處反映，希望維護管理單位能夠儘速清理菟絲花，不要讓河岸自然植物生態破壞殆盡。張耀中說，菟絲花雖然沒有毒性，但特性會隨風擴散生長，且對植物生態來說卻是浩劫，現勘時發現菟絲花成團約四五處，最遠在河岸另一端也清晰可見有金黃菟絲花的蹤影，又現場已有灌木叢被菟絲花纏著掐至枯萎，沿著河岸走一圈雜草已到成人膝蓋高度，現場感覺就像無人管理的鄉下河岸。張耀中批，水利局的回應他已可以預測，一定推卸說筏子溪是水利署第三河川局在維護管理的，與市府無涉，但是市府和水利局卻常用「TAICHUNG」文字地標作城市宣傳，甚至台中購物節也用這處地標做打卡宣傳，不能佔了宣傳的好處，卻不負相關或共同的管理維護責任。