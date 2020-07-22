百福科技中心暑假創意營　打造科技小小創客

▲百福科技中心暑假創意營讓學童們體驗親手創作的樂趣(圖/基隆市府提供)

基隆市百福自造教育及科技中心推展科技教育活動，讓學子體驗「做中學」與「創意思考」，營隊內容有「樂高再生能源課程」、「四足自走獸製作」、「3D印表機作品製作」與「混凝土小物」等課程，以三天的時間帶著學生體驗科技及手作活動，嘗試將這些技能生活化。首先由桌上型遊具—牆棋的製作與3D印表機作品開場，這款遊戲包含了網格式的棋盤、棋子牆以及人物棋，透過簡單的繪圖軟體Sketch Up的操作教學，考驗小朋友畫圖的功力，讓小朋友也同步學習到幾何空間概念與工具科學的應用。緊接著四足自走獸製作課程，藉由結合簡單的機構及結構原理，利用馬達、壓舌板、齒輪等等小小零件就能做出自動行走的四足機械模型，讓小朋友體驗到簡單好玩的機械科學及親手製作的成就感。最後壓軸的是混凝土小物及樂高再生能源課程，現場提供各種模具讓小朋友發揮創造力，製作自己喜歡的混凝土小物，藉由動手做的體驗，刺激孩子更多的思考，並藉由樂高再生能源課程，學習簡單機械構造的設計、結合風力及太陽能等再生能源組件，經由樂高大大小小的積木零件，設計出屬於學童自己的作品。教育處處長林祝里表示，暑期假期是學童延伸正規課程相關活動的時機，能有長達一週的時間進行非學科類的科技實作課程，是非常難得的機會，不僅使同學們在活動中可以快樂學習，個人作品的製作中獲得成就感，更可為往後進階的科技學習奠定基礎。