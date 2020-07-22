45位網紅齊聚一堂　一對一行銷桃園

桃園市政府連續6年舉辦的「桃園金牌好棧」活動，為迎接下半年國旅熱潮，今年精心挑選45家優質旅宿業者，媒合45位超人氣網紅及直播主一對一協助業者行銷推廣，藉由網紅的力量發揚桃園獨特魅力，市長鄭文燦透露，若市場反應不錯，未來可望應用在其他商圈或觀光工廠行銷。市府觀旅局今年特別規劃「桃園好棧」結合網紅經濟，邀請45位人氣網紅，囊括旅遊、親子、情侶、美食、美妝等各式型態網紅與業者配對代言，每位網紅都具有高人氣及特色性，其中有10人粉絲數達10萬以上，8月份還會舉辦「網紅大挑棧」活動(人氣PK賽)，結合網紅各具風格的體驗式影音、圖文推廣桃園好棧特色及周邊旅遊經濟、名品，透過網紅高度的粉絲號召力一起來按讚，票選出最佳人氣好棧代言人。鄭文燦指出，在網路時代網紅及直播主已成為民眾獲取資訊的重要來源，這次市府採取創意行銷方法，除了邀請網紅及直播主一同參與桃園旅宿推廣活動，也希望業者把握國旅熱潮，帶領旅客體驗台灣的美好事物，假如市場反應良好，未來不排除繼續將網紅行銷方法應用在桃園的商圈、觀光工廠、休閒農場、風景區。鄭文燦說，三倍券上路後，包括旅宿、景點業者都反映明顯帶動民眾消費，市府也推出200元三倍券換400夜市券、觀光工廠1.5倍購、來桃園住一晚送一日遊等加碼優惠措施，由於民眾反應熱烈，市府也打算擴大舉辦；下半年將是國內旅遊高峰期，每個縣市都挖空心思要競取最大的商機，他對這波網紅行銷桃園好棧活動非常有信心。觀旅局長楊勝評表示，「桃園金牌好棧」活動今年是第6年，除了邀請網紅與業者配合代言、8月中還有「網紅大挑棧」人氣PK賽，另外，8月15日至8月30日及9月15日至9月30日期間，市府也將推出不同主題的網路票選活動，民眾參與投票就有機會抽中五星級旅館住宿券等多項好禮，相關活動訊息可至桃園金牌好棧網站查詢。