影／中彰輪動季搭配8＋券優惠　吃喝玩樂一網打盡

▲「2020中彰輪動季」活動讓小朋友能夠有一個安全空間玩「滑步車」、「直排輪」、「遙控車」以及「滑板」。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.22）

▲輪動季結合週邊8家名店，推出輪動8＋券優惠方案，還有88份的抽獎好禮。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.22）

彰化市公所將在25日至8月15日連續4個週六，在「中彰運動公園~親子夢想輪動場」舉辦系列的「2020中彰輪動季」活動，讓小朋友有一個安全空間來玩「滑步車」、「直排輪」、「遙控車」以及「滑板」，同時搭配輪動8＋券優惠及88份的抽獎好禮。彰化市長林世賢表示，在每場次的活動舉辦時，現場也會設里民市集及傳統美食攤位，讓親子們到此可買吃食、好玩同時有表演可欣賞；以25日第一場的活動為例，已安排了小朋友最愛的繪本故事演說互動遊戲，以及彰化市在地知名「柏斯特樂團」演奏多首精彩的樂曲。為了增加活動的豐富性並創造地方商機，市公所邀集了「日月山景」、「今夜星辰」、「品香火鍋」、「阿束社咖啡」、「羊舍」、「禾家牧場」、「寶珍香」以及「再發鴨肉麵」等公園週邊8家名店，推出優惠方案輪動8＋券的搭配活動，還特地精心準備了：掃拖地機器人、氣炸烤箱等尖叫級生活家電共88份的抽獎好禮，每場限量優惠券250份。林世賢強調，7/25、8/1、8/8及8/15的4個週六，從上午9點半至下午4點半，到中彰運動公園享受親子互動的同時，也能夠順道到彰化市東區看羊、看牛、看草泥馬，喝咖啡、吃美食順便帶伴手禮送給親朋好友，吃喝玩樂一網打盡。