中市交通事故死傷　中、西區最高　議員：市府應探討

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台中市交通事故頻傳，造成死傷人數均呈現倍增現象今(22)日民進黨議員江肇國指出，根據交通部168交通安全入口網的最新資料顯示，台中市109年四月份死亡人數為六都最多，其中以中、西兩區佔死傷人數最多的區域江肇國表示，市府應深入探討事故發生的原因，盡速提出改善方法。江肇國指出，交通事故讓人驚訝的是，中區自108年1月起至109年4月止，在這16個月中有高達12個月是全市交通死傷人數最高的地區，同期間西區也幾乎是排名第二或第三高死傷人數的區域，顯見中、西兩區的交通問題相當嚴重。江肇國表示，根據交通部168交通安全入口網今年1到4月的最新統計，台中市死傷總數就高達18771位，為六都第三名，其中死亡人數更已累積116位，為六都第二更深入了解台中市各行政區每千人死傷人數情形，發現中區自108年1月起至109年4月止，在這16個月中就高達12個月是交通死傷人數最高的地區，同期間西區也幾乎是排名第二或第三高死傷人數的區域。中、西區儼然成為重大死傷車禍的熱區。江肇國說，中、西等台中市的舊城區，車流量可能比不上新興屯區，仍是台中市交通繁忙的重要地帶，也是台中火車站的所在地此區域車流量、肇事件數不是最高，但死傷卻連續數個月最高，背後原因為何市府應盡速分析查明，並列為重點區域來改善。怎麼可以對這一年半的高死傷數據視而不見，將市民置於危險。江肇國也指出，舊城區道路路幅狹窄，單行道與巷弄偏多，交通局應針對此研究號誌標線及駕駛人習慣，進而提出改善作為。而近年舊城區工程多，例如柳川工程就造成沿線的交通事故頻傳，市府更要重視公共工程黑暗期的交通事故問題。交通規劃攸關民眾生命安全，當初交通部的168網站公布各鄉鎮市與行政區的道安數據，目的在提醒各地方的交通要因地制宜，了解不同路段的肇事原因，並針對不同案例研擬出可行的解方。不要放任舊城區長期淪為車禍重傷區，江肇國感嘆，官員若持續冷漠恐將造成更多死傷的發生。台中市政府交通局長葉昭甫回應，台中市區的道路配置，是以火車站為圓心向外放射，中、西區包含車站週邊是交通流量交匯處、車流頻繁。為降低交通事故，市府陸續推動多項改善措施，包括運用碰撞構圖診斷解析事故原因、加強交通安全宣導等。根據交通部道安資訊平台統計，台中市道路交通事故死傷人數，中區今年1到4月死傷人數為309人，較去年同期減少42人，下降12%；西區今年1到4月死傷人數為1,340人，較去年同期減少89人，下降6.2%，交通事故狀況逐漸改善。警察局也強調，為防制交通事故，將持續分析事故發生時間及地點，同時對重大違規加強執法，並與道安團隊合作，從工程、執法、教育等面向宣導，提供市民安全的行車環境。