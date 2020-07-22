企業盈餘10%將捐弱勢　推健康農產業

▲童年公司陳明賢董事長向來賓致意。（圖／記者陳惲朋攝）

▲合作廠商寶奇生技執行副總李金燕表示，童年公司陳明賢董事長以健康為出發，這是我們一起合作的共同理念。(圖／記者陳惲朋攝）

童年渡假村陳明賢董事長主張以健康為出發，籌組童年農業科技公司致力發展無毒農業，並種植來自印魯的印加果，研發有益健康的產製品，今與合作廠商辦理研發成果聯合發表，聲明將盈餘的10%捐做照護弱勢基金，善盡企業對社會的責任。來自嘉義縣政府農業處李建霖副處長、嘉義市政府建設處羅資政副處長、寶奇生技執行副總李金燕等皆參加記者會，場面盛大。童年公司自107年即投入有機印加果種植，109年與嘉義大學合作，用智慧農業建置及社會企業形象經營，更與農場經營科簽訂「人才培育計畫」，合作培養農業人才，委託工研院台南分院研發化妝品產品，再與南良集團合作有機肥料等。陳明賢表示，童年的未來將以社會企業為宗旨，配合農委會推動降低作物的農藥使用量，讓檳榔廢園轉作有機作物，推廣印加果相關產品，提供國人健康、綠色、有機的產品，並將盈餘10%捐贈照護老人、弱勢團體，同時積極的培育農業人才，創造就業機會，吸引青農、中農回鄉，以提高農業收益並解決長照等問題，讓嘉義更美好。合作廠商寶奇生技執行副總李金燕表示，童年公司陳明賢董事長以健康為出發，這是我們一起合作的共同理念。我們與國立中興大學、海洋大學產學合作，堅持以天然無毒、以微生物替代抗生素的方式養殖蛋雞、生產雞蛋，開發出有益健康的機能蛋產品。