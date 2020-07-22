新埔水梨評鑑甜美多汁果品佳　兩周末水梨節嘗鮮要搶快

▲新埔鎮農會今(22)日在農業推廣教育中心舉辦「109年度新埔梨果品評鑑」及記者會，評鑑結果、由農友彭文華獲得豐水梨評鑑第一名。（圖/記者金祐妤攝,109.7.22）

▲新埔鎮農會今(22)日在農業推廣教育中心舉辦「109年度新埔梨果品評鑑」。（圖/記者金祐妤攝,109.7.22）

又到了水梨盛產的季節，新埔鎮農會將於7月25、26日和8月1、2日舉辦「2020新埔水梨節暨農村產業行銷活動」，今(22)日在農業推廣教育中心舉辦「109年度新埔梨果品評鑑」及記者會，並由農友彭文華獲得豐水梨評鑑第一名，甜度測得14.6度。彭文華種梨20多年，他透露致勝之道是使用有機肥、人工授粉並適當疏果，新埔鎮農會總幹事曾庭熙說，今年新埔梨產量少，堅持不用生長激素、成長天數足夠才採收的原則，品質獲消費者肯定，每斤價格比去年高1、20元還供不應求，歡迎全國民眾利用假期，到新埔品嚐甜美多汁的水梨、並體驗客家風情。曾庭熙指出，今年6月到7月初幸水梨和豐水梨已先銷售一波，因蜜雪梨貯存期短，今年度果品風味佳、甜、多汁、非常好吃，農會特別選擇蜜雪梨量產時，辦理水梨節活動及評鑑，以地產地消的方式，讓消費者前來產地品梨，同時藉由舉辦活動行銷新埔水梨。曾庭熙說，新埔鎮地形主要為丘陵地形，擁有氣候、土壤及水質佳等多重優勢，水梨栽種面積約150多公頃，水梨品種以豐水梨、蜜雪梨、新興梨、橫山梨等4種為大宗，今年初因低溫寒害及雨水少，豐水梨穗開花後，結果率差，產量減少，但農民藉著豐富的種植經驗及技術，進行二次嫁接，品項多為蜜雪梨、新興梨。新埔鎮農會指出，今年水梨節活動內容有:花束親子教學、氣球親子教學、水梨料理食農教育教學、水梨爭霸挑戰賽、水梨拼圖挑戰賽、客家米食品嘗等豐富活動，25日當天還有暢遊新埔呷好梨之一日農村小旅行，邀請大家體驗農村生活及休閒農業導覽解說。為期兩週的水梨節活動，振興三倍劵可在各展售攤位、農民市場、穀倉咖啡廳使用，另新埔鎮農會響應政府政策，加碼推出憑5張發票就可兌換價值100元的消費券，所收取之發票將捐給公益團體。