CIP推動離岸風電　巡迴說明會與鄉親互動

丹麥哥本哈根基礎建設基金今(22)日在彰化縣芳苑鄉王功社區舉辦沿海鄉鎮地方說明會，將近七十位民眾到場聆聽，CIP彰化辦公室秘書長戴瑞文說，自前年起，CIP於彰化沿海六鄉鎮啟動巡迴說明會，積極向鄉親報告，芳苑鄉王功社區為今年CIP沿海六鄉鎮說明會的第一站。

▲近60位鄉親到場聆聽，同時也遵守防疫措施。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.22）

丹麥哥本哈根基礎建設基金（簡稱CIP）推動離岸風電，巡迴說明會邁入第三年，疫情過後的第一場說明會在王功社區舉辦，芳苑鄉公所主任秘書王文欽、王功國小校長謝格倫、王功社區發展協會理事長洪福義、前副縣長陳善報也都出席。

▲CIP 戴瑞文秘書長(右1)帶領開發團隊到王功社區與鄉親介紹CIP 離岸風場計畫。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.22）

CIP彰化推動辦公室秘書長戴瑞文帶領CIP團隊等10人出席，向當地居民說明什麼是離岸風電、離岸風電開發可為彰化與台灣帶來的效益及CIP台灣區離岸風場計畫時程及現況，期待與地方建立更緊密的互動。

▲芳苑鄉公所主秘王文欽為說明會開場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.22）

CIP也特別準備小風車及王功在地的花生糖作為活動伴手禮，讓居民認識台灣能源使用概況及全球產業趨勢之餘也享用道地的王功美食，說明會過程圓滿融洽，會後的有獎徵答鄉親反應也相當熱烈。

CIP進駐台灣三年多來，不僅與台灣產官學全面的合作，在彰化也積極推動多項計畫，例如兒童科學教育推廣計畫、挹注地方環境保育與促進社區發展計畫、孩童營養午餐等等，以彰化沿海鄉鎮居民福祉為第一考量。

戴瑞文指出，明年三月將啟動離岸風電工程，CIP不斷的在彰化沿海鄉鎮主動舉辦系列說明會及參與地方事務的目的就是要讓更多的鄉親認識離岸風電，同時也讓大家了解離岸風電對彰化未來所帶來的多方面效益。