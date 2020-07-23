雲林與慈濟簽訂合作共善　推「慈善防災、環保生態」

▲合作備忘錄簽訂儀式由雲林縣長張麗善與慈濟基金會執行長顏博文共同簽署。（圖／記者蘇榮泉攝）

▲今日會場展示許多慈濟救災、防疫物品，張麗善逐一了解體驗，直呼每項都很實用。（圖／記者蘇榮泉攝）

▲慈濟捐贈的福慧床，收展快速，能在災時提供舒適休息環境。（圖／記者蘇榮泉攝）

雲林縣政府與慈濟基金會22日簽訂合作共善備忘錄，雙方將攜手合作推動慈善防災、環保生態教育，慈濟基金會還捐贈255張福慧床，讓縣府統籌調度運用；雲林縣長張麗善表示，很高興能與慈濟基金會合作，共同照顧雲林的鄉親，期待未來合作能更加緊密。張麗善表示，很高興雲林縣府能與慈濟基金會簽署合作備忘錄，針對慈善關懷、防災教育、公益人文、環保生態及醫療長照做合作，慈濟長期以來針對雲林長者前輩，尤其是獨居長者族群非常關懷，每次遇到天災，慈濟都在第一時間協助縣府進行搶救及人道關懷，無論是發送愛心便當或在安置場所陪伴災民，都讓鄉親感受到溫暖與愛，真的非常感謝。慈濟基金會執行長顏博文說，非常感恩縣府給慈濟基金會這個合作機會，這也代表慈濟除了慈善外，還結合醫療、教育、人文、環保、生態、防災教育等領域，與政府相關單位對接，希望能夠盡最大力量幫助民眾，善盡民間慈善組織的社會責任。縣府計畫處指出，合作備忘錄在居家安全、慈善關懷方面，縣府將與慈濟基金會共同推動「安穩家園、美善社區」計畫，提供本縣獨居長者及弱勢家庭居家安全改善、長者照顧、愛心共餐、貧童助學以及其他社會慈善需求等服務。現階段經本府接洽有合作意願且經慈濟基金會評估後，擇定於虎尾鎮堀頭社區先行試辦，後續再依服務量能逐漸擴充辦理據點，期許讓縣民更加感受到社會上的溫暖與愛，讓雲林縣成為友善宜居的城市。在慈善救災合作機制方面，慈濟基金會捐贈雲林255張福慧床，縣府規劃配置於20個鄉鎮市公所、衛生局、消防局本部及各大隊，災時再由縣府統籌調度鄰近地區運用，未來將提供本縣災時避難收容處所民眾使用，讓行動不便或起臥困難的長輩有更舒適與尊嚴的生活品質。針對環境及生態保護方面，縣府積極在產業界、學校、各鄉鎮市推動垃圾減量及資源工作，以無塑生活為目標，一步一腳印，以實際作為來打造幸福、健康、永續的低碳城市。