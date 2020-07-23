雲林與慈濟簽訂合作共善　推「慈善防災、環保生態」

雲林縣政府與慈濟基金會22日簽訂合作共善備忘錄，雙方將攜手合作推動慈善防災、環保生態教育，慈濟基金會還捐贈255張福慧床，讓縣府統籌調度運用；雲林縣長張麗善表示，很高興能與慈濟基金會合作，共同照顧雲林的鄉親，期待未來合作能更加緊密。
張麗善表示，很高興雲林縣府能與慈濟基金會簽署合作備忘錄，針對慈善關懷、防災教育、公益人文、環保生態及醫療長照做合作，慈濟長期以來針對雲林長者前輩，尤其是獨居長者族群非常關懷，每次遇到天災，慈濟都在第一時間協助縣府進行搶救及人道關懷，無論是發送愛心便當或在安置場所陪伴災民，都讓鄉親感受到溫暖與愛，真的非常感謝。
慈濟基金會執行長顏博文說，非常感恩縣府給慈濟基金會這個合作機會，這也代表慈濟除了慈善外，還結合醫療、教育、人文、環保、生態、防災教育等領域，與政府相關單位對接，希望能夠盡最大力量幫助民眾，善盡民間慈善組織的社會責任。
縣府計畫處指出，合作備忘錄在居家安全、慈善關懷方面，縣府將與慈濟基金會共同推動「安穩家園、美善社區」計畫，提供本縣獨居長者及弱勢家庭居家安全改善、長者照顧、愛心共餐、貧童助學以及其他社會慈善需求等服務。現階段經本府接洽有合作意願且經慈濟基金會評估後，擇定於虎尾鎮堀頭社區先行試辦，後續再依服務量能逐漸擴充辦理據點，期許讓縣民更加感受到社會上的溫暖與愛，讓雲林縣成為友善宜居的城市。
在慈善救災合作機制方面，慈濟基金會捐贈雲林255張福慧床，縣府規劃配置於20個鄉鎮市公所、衛生局、消防局本部及各大隊，災時再由縣府統籌調度鄰近地區運用，未來將提供本縣災時避難收容處所民眾使用，讓行動不便或起臥困難的長輩有更舒適與尊嚴的生活品質。
針對環境及生態保護方面，縣府積極在產業界、學校、各鄉鎮市推動垃圾減量及資源工作，以無塑生活為目標，一步一腳印，以實際作為來打造幸福、健康、永續的低碳城市。