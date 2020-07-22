口湖下崙三號橋改建　確保用路人行的安全

▲下崙三號橋開工改建，確保用路人行的安全。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.22）

▲口湖鄉下崙三號橋鋼筋外露鏽蝕嚴重。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.22）

▲去年宜蘭南方澳大橋發生崩塌事件後，引發各界對橋梁安全關注，縣府要求依據橋梁檢測報告進行相關處置。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.22）

口湖鄉下崙三號橋因鋼筋外露鏽蝕嚴重、梁身及橋面板混凝土嚴重剝離脫落，雲林縣政府為替鄉親打造一條安全回家的路，斥資新台幣2,800萬辦理口湖鄉下崙三號橋改建工程，今(22)日舉行開工典禮。縣長張麗善表示，目前雲林縣內須改建U4危橋，有6座已完成補強，2座完成改建，剩餘8座須拆除重建，亦皆已發包完成，下崙三號橋於今日動工，最慢明年五月雲林縣U4危橋即可全數修建完畢。22日上午，下崙三號橋改建典禮，雲林縣長張麗善與交通部公路總局第五區養護工程處副處長陳錫恩、縣議員黃文祥、蔡孟真、蕭慧敏、黃美蘭、蔡岳儒、口湖鄉代表會主席蘇慶璋及在地鄉親等皆出席關心，由工務處長汪令堯簡報說明下崙三號橋梁改建狀況，並由眾人焚香祝禱，祈求橋梁改建工程順利，早日完工通行。張麗善指出，雲林縣尚有323座U3危橋、需2億多元修復改善經費，目前先由縣府及地方公所自籌經費整修維護，她盼中央體恤資源較不足縣市，更應不分藍綠，比照鄰近嘉義縣全額補助，減輕地方財政負擔，也望縣籍立委極力替雲林縣爭取經費，回應鄉親引頸期盼，為地方居民打造安全回家的路。交通部公路總局第五區養護工程處副處長陳錫恩指出，針對雲林縣U4危橋，中央已核定全額補助予地方辦理橋梁改建，另外U3危橋所需要經費，養工處也會全力配合，若縣府有需要，將協助盡量向中央爭取經費，早日完成危橋改善。下崙三號橋位於羊稠厝大排防潮閘門旁，原應屬閘門之操作維護橋，地方長期通行，已成為崙中村與青蚶村民眾往來之通道，考量腹地受限及施工性，原址改建有影響水門之虞，將改於原址上游60公尺處新建橋梁，下崙三號橋改建工程，新橋梁全長38.5公尺，寬7公尺，工程已於6月底完成發包，發包金額新臺幣2,800萬元，工期280日曆天，預計明年五月完工。