歐盟贈送1萬劑牛結節疹疫苗運抵金門　今起開始施打

▲全程所有工作人員依規定穿著防護衣，在烈日下工作的那份炙烤感可想而知。(圖/記者蔡若喬攝)

▲除了疫苗外，注射針頭、針筒、防蠅板，還有防護衣，這些物資也都已經運抵達金門。(圖/ 記者蔡若喬攝)

▲金防部化學車協助地養牛場噴灑消毒藥劑。(圖/記者蔡若喬攝)

因應金門縣爆發牛結節疹動物疫災，由歐盟自南非調度來贈送我國的1萬劑疫苗，已在昨(22)日傍晚運抵金門，並於今天上午開始施打，搭配從臺灣來支援的30名獸醫師，預計在5天內可完成縣內在養牛隻八成(約5千頭)緊急防疫注射，形成基礎防護網。金門縣自7月10日爆發牛結節疹疫情，縣動植物防疫所及各鄉鎮獸醫於7月15日完成全縣牛隻臨床檢查，截至7月22日統計，體表有明顯表徵疑似病畜共有47場181頭，當中149頭已預防性撲殺。在農委會協助下，由歐盟自南非調度來贈送我國的1萬劑牛結節疹疫苗，於昨天下午五點許運抵桃園國際機場，隨即在軍機的支援下，在當晚8時50分送抵金門，並從今天上午起開始進行疫苗施打作業。金門建設處長文水成表示，因金門全島牛隻共有六千餘頭，為加速疫苗施打，農委會特別調派嘉大、屏科大、中興大學獸醫系的師生，以及台灣三個防治所的草食動物共30位獸醫師來金支援，結合金門動植物防疫所人力共50餘人，兵分8路同步作業，預計5天內可便完縣內八成牛隻的緊急防疫注射，如果免疫覆蓋率達到八成以上，就不會有這種大規模的疫情發生。防檢局簡任技正林念農也表示，施打疫苗現場工作難度其實相當高，全程所有工作人員依規定穿著防護衣、頭套、口罩及手腳套，包裏的密不透風在烈日下工作，那份炙烤感可想而知，同時還得時刻留意每隻動輒七、八百公斤的牛隻有無暴衝，隨時得閃避以免被撞傷受傷，這部份在行前教育的時候有特別跟獸醫師提醒。因牛結節疹主要傳播媒介為蚊蠅、壁蝨，防疫所亦持續督促業者加強養牛場週邊環境清潔及病媒蚊防治業，同時協請金防疫調派化學車支援噴灑消毒藥劑，有效控制傳播媒介，共同維護牛隻健康及產業永續發展。