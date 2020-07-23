中市「打擊犯罪之都」　大甲警強化居民橫向聯繫

台中市政府警察局大甲分局為加強轄內里民與勤區員警橫向聯繫，共同維護社區治安，舉行「社區治安會議」，強調中市是「打擊犯罪之都」，秉持「偵防並重」策略，展現嚴正執法態度，強力打擊不法，絕對有能力及決心維護治安，不法分子勿心存僥倖以身試法。





大甲警分局「社區治安會議」，邀大甲區、大安區、外埔區、后里區各里、鄰長、保全業、社區大樓管委會及守望相助隊等200多人到場參與，由大甲警分局長李建興主持，現場市政顧問翁美春、立法院副院長蔡其昌服務處副主任張澤城、市議員李榮鴻、吳敏濟、施志昌議員助理趙崧然、王朝坤議員秘書林文龍、大甲區長顏金源、大安區長周琇茹、外埔區長葉聯慶、后里區長賴同一等人親自到場出席會議。





李建興指出，中市近日發生的重大刑案，警方均能迅速破案，是「打擊犯罪之都」﹔根據內政部警政署評比，臺中市警局去年「肅槍」、「緝毒」、「掃黑」、「打詐」等治安重點工作成績高居六都之冠，今年1到6月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項發生數均為六都最低，與去年同期比較，發生數減少、破獲數增加。





中市治安改善，每十萬人口犯罪率六都最低，尤其針對民眾感受最深的毒品，警察局持續推動「安居專案」，調查藏匿在社區大樓的毒品犯罪，具體查獲毒品案件，獲全國第一名的佳績﹔維護治安是警察的天職，但警力有限，需藉由各里長、鄰長熟悉當地環境的優勢，期望轄區居民能與警察單位密切配合，以維持轄區治安的平穩。





大甲警分局感謝各里、鄰長及各與會單位平時協助警方維護治安的努力與貢獻，將在「治安維護」、「交通安全」及「為民服務」等三大面向持續努力，並呼籲社區居民與警方密切配合，營造互信、安全、溫馨生活環境。



