用饒舌音樂愛台灣　弘光嘻研社環半島淨灘兼創作MV

學生創意無限，用饒舌音樂愛台灣！弘光科技大學嘻哈文化研究社20名學生，利用暑假前往南部及東部淨山、淨灘，以愛土地的角度為出發點創作歌曲，同時取景拍MV，每天寫歌、錄音、拍攝、剪接，6天5夜完成5首創作，上架幾天點閱率近萬，也提醒全民「補償性旅遊」時莫忘愛護環境。

學務長閔宇經表示，這學期受到新冠肺炎疫情影響，嘻研社成員少了不少演出機會，在後疫情時代學生發揮創意實現「補償性演出」，暑假一開始便展開環島半個台灣的環保創作之旅，前往花蓮、台東，再由屏東、高雄回到台中，在知名景點淨山、淨灘，並用創作歌曲及拍MV方式呼籲大家在「補償性旅遊」之際，不要忘記珍惜環境，台灣才有永續旅遊資源。

嘻研社社長陳君澤說，社員之前在社群媒體中發表過作品，獲得不錯的回響，因此，決定把嘻哈文化與環境維護結合，安排暑假「一路向嘻」環半個台灣的行程，跟20位同學在短短6天創作5部單曲及MV，沒想到，才放到社群網站幾天，便累積近萬瀏覽次數。

陳君澤指出，以前製作一首歌不斷修改至少得花1個月，若加上拍MV得花更久時間，這次挑戰創作極限，一口氣壓縮在一天內就完成，大家體驗旅遊及各個城市生活，同時進行淨山、淨灘、拍MV，活動後用抽籤方式輪流寫歌，每個人各司其職，晚上分組錄音、混音、剪接，雖然有時候一天只睡2個小時，但是看到作品備受肯定，很有成就感。

MV取景地點包括七星潭、三仙台海岸、海濱公園、滿州海灘等，創作內容方向則依每天感受來發想，「東岸的清新大口吸進，洗滌身心讓我們變得乾淨」、「愜意加愜意髒變乾淨，踩在這大地 紀錄回憶」、「岩岸邊的風吹得我通體舒暢，但隨手亂丟垃圾他就被你污染」，學生們歌詞中呈現出疫情趨緩後國內旅遊盛行所帶來的環保問題，也把動手淨灘用實際行動保護環境的心情融入嘻哈歌曲中。

陳君澤回憶，旅途中同學們到台東一間麵包店休息，老闆得知是嘻研社成員，提議來個現場即興演出，大家一口答應架起器材，足足表演了30分鐘，還與居民熱情互動演出，「這種感覺很特別，疫情期間無法演出，這次活動也充分表現出我們的創意，把服務利他的精神散播出去。」

副社長孫維正說，這學期因為疫情沒有公開表演，為防疫得減少群聚，社團成員一起創作的時間也變少，因此大家很看重這次環島創作的活動，每個人都很用心寫歌、馬上錄音、剪接，在24小時內完成作品，作品可能不夠完美，不過大家卻學到如何在有限的時間內創作及做事，更懂得團隊合作的重要性，是很難忘的旅程。