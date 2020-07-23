台中捷運綠線「水安宮站」停車場啟用　帶動鄰近商圈

▲台中捷運綠線文心大業路口設站停車場啟用。(圖／柳榮俊攝2020.7.23)

台中捷運綠線將於今年底通車，台中市政府交通局規劃在捷運綠線文心大業路口設站，捷運站下方增闢地下三層停車場，設置無障礙廁所、無障礙車位、集乳室、親子車位、低碳車位等便民服務，今(23)日104格汽車停車位率先啟用，後續將再開放291格機車與77格自行車停車位，滿足周邊停車需求。副市長陳子敬出席啟用典禮時表示，市府正推動轉乘設施併建停車場方案，除了啟用的地下停車場可與捷運綠線銜接外，捷運松竹站也規劃舊社立體停車場並於今年5月動工，豐原火車站旁的豐原轉運中心也將設置立體停車場，提供更多交通工具選擇，大幅提升轉乘便利性。交通局長葉昭甫指出，為加速停車場完工，104年10月30日商請台北市政府捷運工程局，在台中捷運綠線工程三方協議書中增加代辦興建工程，原本設置於地面上的機踏車停車空間，整併至地下停車空間，地上則規劃為水安公園廣場，提供捷運基地少見的大面積綠化，提升都市雨水涵養機制，建構寬敞通透的進出口區域，提供市民安全的乘車動線。另外，捷運綠線文心大業路口設站，此站名備受爭議，因位於水安宮及水安公園旁，交通局先前提出改為「文心大業（水安宮）站」，地方人士最近送出上萬份連署書給市府，要求改為「水安宮站」，比較接地氣。葉昭甫表示，各界對改名的意見，市府都會納入參考，並在不影響通車時程的前提下，設法滿足大家的需求。