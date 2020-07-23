搶攻暑假商機　中市百貨重磅主題特展旋風登場

▲首度航向大台中的航海王主題館，今天開展即掀起轟動，高250公分的喬巴絨毛大氣球是拍照打卡大熱點。（圖／金武鳳攝，2020.7.23)

搶攻暑假商機，台中市各大百貨競推主題特展吸引年輕客群，新光三越台中店今天登場的「屁屁偵探快閃店」及航海王主題館，開展即湧入大批人潮，正在中友百貨舉辦的翻轉動漫祭，已超過10萬人次朝聖；廣三SOGO的「鯨夏好嗨森! 氣墊冒險樂園」，成了小朋友的樂園。





全台首間「屁屁偵探快閃店」，今天起至8月17日選在新光三越台中店開展，現場重現「屁屁偵探事務所」經典動畫場景，還有精美設計隱藏任務等待民眾來挑戰，此外，「3D錯位拍照區」可讓民眾拍攝出趣味照片，各式各樣活動限定週邊商品及繪本童書等，全是台灣限定，要陪小朋友歡度假期。



▲正在新光三越台中店舉的屁屁偵探外閃店，重現「屁屁偵探事務所」經典動畫場景，小朋友搶著拍照。(圖／金武鳳攝，2020.7.23)

另外，近十年來只在台北暑假檔期快閃的「航海王主題館」，今天起首度航向新光三越台中店，預計上午11時開幕前，館外已聚集大批粉絲排隊等候，由於人潮太多，館方採取總量管制，超過400人即管制進場，防疫期間確保民眾安全。





航海王漫畫走過20年，此次展出，集結全新篇章場景，限定商品等，打造以和之國概念為主軸的外觀，以及魯夫太郎和羅的1:1公仔。另有高達250公分喬巴絨毛大氣球，可愛呆坐模樣，還加碼推出首次曝光的「喬巴超人-12生肖系列」，12生肖完整集合，預計將在台中掀起一波航海王熱潮。



▲首度航向台中的航海王主題館，上午方才開展，湧入搶購周邊商品民眾大排長龍。（圖／金武鳳攝，2020.7.23)

動漫界年度盛事「中友2020翻轉動漫祭」，展出以來已吸引逾十萬人次參觀，預計展至26日落幕。此次展出規劃了包括風靡全世界的「鬼滅之刃」等15大主題，及眾多動漫迷喜愛的週邊商品，已創造逾1500萬元商機。



▲動漫界的年度盛事─正在中友百貨舉辦的翻轉動漫祭，開展以來，動漫迷天天擠爆會場。（圖／金武鳳攝，2020.7.23)