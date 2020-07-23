搶攻暑假商機　中市百貨重磅主題特展旋風登場

搶攻暑假商機，台中市各大百貨競推主題特展吸引年輕客群，新光三越台中店今天登場的「屁屁偵探快閃店」及航海王主題館，開展即湧入大批人潮，正在中友百貨舉辦的翻轉動漫祭，已超過10萬人次朝聖；廣三SOGO的「鯨夏好嗨森! 氣墊冒險樂園」，成了小朋友的樂園。
全台首間「屁屁偵探快閃店」，今天起至8月17日選在新光三越台中店開展，現場重現「屁屁偵探事務所」經典動畫場景，還有精美設計隱藏任務等待民眾來挑戰，此外，「3D錯位拍照區」可讓民眾拍攝出趣味照片，各式各樣活動限定週邊商品及繪本童書等，全是台灣限定，要陪小朋友歡度假期。
另外，近十年來只在台北暑假檔期快閃的「航海王主題館」，今天起首度航向新光三越台中店，預計上午11時開幕前，館外已聚集大批粉絲排隊等候，由於人潮太多，館方採取總量管制，超過400人即管制進場，防疫期間確保民眾安全。
航海王漫畫走過20年，此次展出，集結全新篇章場景，限定商品等，打造以和之國概念為主軸的外觀，以及魯夫太郎和羅的1:1公仔。另有高達250公分喬巴絨毛大氣球，可愛呆坐模樣，還加碼推出首次曝光的「喬巴超人-12生肖系列」，12生肖完整集合，預計將在台中掀起一波航海王熱潮。
動漫界年度盛事「中友2020翻轉動漫祭」，展出以來已吸引逾十萬人次參觀，預計展至26日落幕。此次展出規劃了包括風靡全世界的「鬼滅之刃」等15大主題，及眾多動漫迷喜愛的週邊商品，已創造逾1500萬元商機。
迎接父親節，中友規劃「父親節親子茶席」體驗，由樸園茶業總監郭坤榮老師帶領感受品茶的愜意美好，即日起可至中友APP線上報名，參加活動可獲贈2020杉林溪春茶1盒。
廣三SOGO 迎接暑假推出「鯨夏好嗨森! 氣墊冒險樂園」，即日起至8月底，每日下午2點至晚上10點於廣場打造夏天新樂園，全台唯一造型夢幻海洋球池、設有空調的鯨魚造型氣墊樂園，及造型可愛的碰碰車，已成了小朋友假期最好消遣。