瑞典知名家居品牌桃園旗艦店開幕　限量戰斧牛排等你來！

▲慶祝開幕，IKEA桃園店也推出獨家特色料理，在瑞典餐廳提供每日限量，堪稱「比臉大」的雙人戰斧牛排。（圖／記者李春台攝, 2020.07.23）

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IKEA宜家家居桃園店今（23）日上午在青埔特區隆重開幕，IKEA宜家家居桃園店是全台最大、最新的旗艦店，開發面積達1.38公頃，總投資金額達60億元，完成地上6層、地下3層，營業面積9,000坪的賣場，更擁有全台最大的景觀餐廳。出席開幕活動的桃園市長鄭文燦表示，IKEA宜家家居桃園店在青埔地區開發期間，市府秉持單一窗口、全程陪伴的精神，協助招募員工，未來也會與IKEA宜家家居合作，針對循環經濟、環保家居生活推出各種聯合行銷方案，打造更美好的生活。鄭文燦提到，IKEA宜家家居與城市治理的理念相同，市府也致力推動循環經濟，且桃園作為台灣的第一站，青埔地區更是入口城市，相信本次IKEA桃園店的開幕，將打造出重要的消費地標。未來國泰和逸飯店、新光影城、八景島水族館即將開幕，同時市府也正籌備辦理在青埔登場的2020台灣國際農業機械暨資材展、萬聖節活動及跨年晚會，每個月皆有亮點。鄭文燦表示，青埔地區漸趨活絡，其中6月份房地產交易案件平均成長約2至4成，代表市民朋友對青埔的未來有信心，相信未來鄰近縣市的朋友會至IKEA宜家家居桃園店消費，市府也會持續努力，與IKEA宜家家居的夥伴共同推動行銷活動，伴隨企業前進。宜家家居股份有限公司集團董事凌思卓表示，IKEA宜家家居團隊非常喜歡台灣，也願意持續投資台灣，其中IKEA宜家家居已在桃園扎根16年，與桃園的消費者有著緊密的關係；同時青埔地區具十足吸引力，因此選擇落腳桃園，可說是IKEA宜家家居公司的重大的投資案慶祝開幕，IKEA桃園店也推出獨家特色料理，在瑞典餐廳提供每日限量，堪稱「比臉大」的雙人戰斧牛排。