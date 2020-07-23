國旅人潮持續湧進金門　稍解觀光旱象

台灣進入後疫情時期，又加上暑假、安心旅遊、親子旅遊加乘效應，興起「報復性旅遊」熱潮，國內旅遊人潮大量湧進金門，已吸引18,243人次來金旅遊，稍解金門的「觀光旱象」。縣府觀光處表示，新冠疫情自年初爆發以來，迅速蔓延世界各地，小三通同受影響，並自2月10日暫停客運往來，對長期倚賴陸客的金門觀光產業而言，坦言衝擊很大；但在政府謹慎把關之下，近期國內疫情獲得穩定控制，政府陸續推出安心旅遊與振興劵等措施，縣府在暑假期間也加碼推出抽獎活動，旅客來金門旅遊住宿，就可獲得金酒公司自產防疫酒精，讓旅客來進門Fun心玩。觀光處也指出，這個夏天，金門雖然少了陸客，但據統計，今年暑假前五日(7月15日至19日)，已吸引18243人次來金旅遊，相較去年暑假前五日，已追上去年有陸客的狀況，挾著國內「報復性旅遊」風潮，也讓金門觀光市場維持旅遊熱度，也因旅客量大增，金門旅館、民宿住宿率大幅提升，遊覽車也偶有調度困難之狀況，縣府近日也請車船處研擬提供相關支援，確保交通無虞。觀光處也強調，金門的旅遊是一年四季的，玩法不同，許多民眾因疫情而取消暑假出國計畫，選擇搭飛機到離島旅遊，而金門這「夏」很不一樣，除了目前推動的安心旅遊與一系列親子嘉年華活動之外，接下來陸續推出郵輪跳島旅遊，博餅、老兵召集令、品牌旅遊、白色藝術季、各鄉鎮精彩活動(如花蛤季、尋找風獅爺、芋頭節)與明年年初金門馬拉松等，歡迎民眾來金門玩，感受一年四季不同的出國體驗。