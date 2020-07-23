鋼筋鏽蝕、梁柱龜裂　新北土城立德路社區確定劃為都更區

▲土城區立德路一處面積約1616平方公尺、地上5層建築物，因結構危險、鋼筋鏽蝕等因素，確定列為都市更新地區。（圖／新北市都市更新處提供）

新北市政府都市更新處今（23）日公告，土城區立德路135巷一處面積約1616平方公尺、地上5層建築物，因結構危險、鋼筋鏽蝕等因素，被認定「有立即安全上之顧慮」，且住戶已凝聚共識朝都更重建方式，確定列為都市更新地區。土城區立德路135巷附近社區，面積約1616.59平方公尺，現況為地上5層建築物，共計有50戶，建築物已有鋼筋鏽蝕及梁柱龜裂等現象，經結構安全鑑定建議規劃補強或拆除重建，社區對於辦理房屋重建已有初步共識度，期藉由劃定為都市更新地區，降低都更事業計畫送件門檻，讓社區居民重建家園的道路更為快速順暢。都更處總工程司李擇仁表示，位在板橋府中段的市長官邸都更案、中和保二總隊都更案都是類似案例，都是由市府協助劃定為更新範圍，如大陳社區、新莊老街、新莊體育場周邊，新店和平社區都是相關案例，目前板橋、新店等區都有海砂屋尚未重建，目前市府都在協助劃定為更新地區。李擇仁表示，市府針對危老屋已協助劃定47處更新地區，經耐震能力詳細評估或經鑑定為海砂屋之建築物，皆為市府推動「都更三箭」行動策略優先對象，由都更推動辦公室同仁主動進入社區，與住戶面對面溝通協調、解說相關法令規定，針對社區問題，提出應對方案，讓社區住戶在安全第一的前提下應努力整合、凝聚共識以加速重建。