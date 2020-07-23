傳統即當代　南美館「向眾神致敬—宮廟藝術展」熱鬧展出

台南有眾神之都之美譽，廟宇文化可謂全台最豐富，台南市美術館7月23日起舉行「向眾神致敬─宮廟藝術展」，帶領民眾看見傳統藝術的美感，同時也看見當代藝術家藉由傳統獲得的想像力，重新省思傳統宗教藝術在現代的意義與價值。





「向眾神致敬—宮廟藝術展」分為五個主題，2館展覽室A至D為前四個主題，A展區「畫中有神—門神・雕樑」的作品為廟宇中常見的繪畫圖像，如門神、樑枋或壁畫，展現出傳統繪畫與信仰，B展區「以文會神—籤版・符篆」的作品為各式符篆及籤詩，創意理念為另類藝術表現。





C展區「形以傳神—立體造形藝術」的作品為臺灣宮廟建築上的屋脊裝飾、木作雕刻等立體造型藝術，透過藝術家的詮釋，將立體轉為平面，D展區「敬之以儀—移動的神聖場域」的作品為織繡工藝，創作者透過傳統刺繡技術，將其圖案與不同媒材做結合。





1館展覽室則為最後一個主題「築廟起醮—建起當代觀點的廟」，在獨立空間中呈現〈起醮〉這件作品，以傳統的廟宇元素出發，並引用「做醮」的概念帶入歷史事件，不同的五個主題透過傳統工藝與當代藝術的相互對照，展現宮廟藝術文化的獨特風貌。



▲圖為溫元帥，南廠順天宮收藏。由木雕工藝大師陳啟村進行頭、手雕刻。（圖／記者林怡孜攝，2020,07,23）

本次活動開場表演邀請九天民俗技藝團前來演出，九天的官將首及戰鼓的精采演出完美點綴主題，令本次宮廟藝術展的氣息與氛圍更加完整。向眾神致敬，是永遠深植在臺灣人民生活之中的行為藝術，公共電視董事長陳郁秀今日也特地南下支持，陳郁秀表示，宮廟是一處可以一次看盡臺灣人民信仰、宗教習俗、藝術文化的所在，不論是華麗的建築與裝飾，還是熱鬧的敬拜儀式與慶典，都是傳統與藝術的結合。





「向眾神致敬—宮廟藝術展」自7月23日起在臺南市美術館2館展出，展覽期間至11月8日，1館展覽室I則延長展期至明年2月28日。



