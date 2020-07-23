影／空運走私禽流感疫苗　海巡聯合各單位成功攔截

▲查緝人員於入境查驗時當場開箱查獲。（圖／海巡署雲林查緝隊提供）

▲以託運乳液及酵素包裹作為掩護。（圖／海巡署雲林查緝隊提供）

海巡署偵防分署雲林查緝隊獲知有非法走私禽流感疫苗，7月9日報請雲林地方檢察署朱檢察官啟仁指揮偵辦，於高雄小港機場查扣非法禽流感疫苗5,130cc及孫姓、胡姓等2名犯案國人，全案依「動物用藥品管理法」移送雲林地檢署偵處。雲林查緝隊獲知有非法走私禽流感疫苗後，於7月9日會同宜蘭查緝隊、艦隊分署布袋海巡隊、中部分署第四岸巡隊、法務部調查局雲林縣調查站、雲林縣政府警察局虎尾分局、航空警察局高雄分局、財政部關務署高雄關高雄機場分關及動植物防檢疫局高雄分局高雄機場檢疫站等相關單位成立專案小組。雲林查緝隊繼今年5月查獲大批非法禽流感疫苗後，持續擴大追查，再度鎖定有不法集團欲利用空運夾帶方式走私非法疫苗入境；經專案小組調查發現，孫姓及胡姓兩嫌，自廈門搭乘飛機走私非法禽流感疫苗企圖闖關來台，並以託運乳液及酵素包裹作為掩護，遭查緝人員於入境查驗時當場查獲10桶及200小瓶已分裝完畢之禽流感疫苗；違法疫苗未經檢驗，如病毒未殺滅成功，不僅施打無效，甚至傳播疫病。雲林查緝隊呼籲，走私禽流感疫苗品質參差不齊，真偽難辨，且無第三方認證機構或政府單位查核，如因滅毒不完全，反而容易散播禽流感，造成家禽產業與公共衛生的危害，為避免病毒變異，造成疫情失控，切勿使用來路不明之疫苗，國內現行禁打禽流感疫苗，各禽類飼主應遵守相關規範，避免類似SARS、新冠肺炎等跨物種病毒傳播發生。