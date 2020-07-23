影／彰化秀傳醫院與中臺科大產學合作　簽約交流

護理人才「搖籃」！彰化秀傳紀念醫院為加強與中臺科技大學在教學、研究與人才培育等全方位醫事合作與交流，今（23）日舉辦產學合作簽約儀式，雙方透過產學合作推動智慧照護等技術合作交流，共同培育優質的醫療產業專業人才，簽約典禮在現場多位該校實習生見證下隆重完成。

▲彰化秀傳紀念醫院與中臺科技大學舉辦產學合作簽約儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.23）

儀式結束之後，中臺科大校長李隆盛帶領陳錦杏副校長、鄭凱元副校長、許世光研發長及各院系所主管等一行13人參訪秀傳運用醫療科技打造的智慧醫院，由秀傳醫療體系陳秀珠營運長、陳進堂副營運長及彰化秀傳院長楊基滐導覽和介紹。

楊基滐說，彰化秀傳醫院從醫療照護到後勤系統，利用物聯網裝置、雲端平台，建構高品質的智慧醫療服務模式，所有病床都設置數位照護平板及床邊病人照護系統；護理站更全面導入數位電子白板監控治療流程，提供智慧住房服務，有效提升醫護流程效率與醫療照護品質。

▲中臺科技大學有20多位學生至彰化秀傳醫院見習。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.23）

李隆盛表示，他對一樓的智慧互動牆印象特別深刻，透過擴增實境(AR)可目睹自己身體內部臟器影像資料，具有極佳的衛教效果，秀傳紀念醫院在醫療技術、醫療新知和醫療儀器設備上，不斷求新、求進步和多元交流，並且和加拿大、美國、日本等國的醫院締結姊妹院，素以資訊管理及微創手術見長。

李隆盛進一步表示，中臺科技大學與彰化秀傳紀念醫院為落實產學合作機制，提高雙方教學及學術研究水準，共同進行研究計畫及論文發表，互相提供醫療設施、儀器設備及圖書資源為學術研究之用，並促成雙方有關行政、教學、研究、推廣相互參與及醫事人才交流，增進人才就業能力及儲備企業人才。

秀傳近年來已在彰濱、竹山、台北等地興建秀傳分院，同時公辦民營台南市立醫院和高雄市立岡山醫院，希望簽約之後，展開智慧健康照護合作的新契機。