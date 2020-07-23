全中運木球項目　嘉義市方詠萱、顏婕伃摘金奪銀

▲嘉義家職顏婕伃(左)在109年全中運，獲得木球項目個人賽亞軍。(圖／嘉義市政府提供）

全國中等學校運動會今(23)日舉行木球項目的競賽，嘉義市代表隊的嘉義國中方詠萱，在國女組個人賽獲得冠軍，嘉義家職顏婕伃在高女組個人賽獲得亞軍，二人分別穿金戴銀為嘉義市爭光添佳績。嘉義市政府表示，代表隊今日在全國中等學校運動會木球項目勇奪一金一銀，嘉義國中方詠萱在國女組木球桿數賽個人賽獲得冠軍，嘉義家職顏婕伃在高女組木球桿數賽個人賽也獲得亞軍，二人穿金戴銀為嘉義市爭光；方詠萱同時也在國女組木球球道賽個人組獲得第5名成績，二位木球選手已在本次賽事中，為嘉義市穿金戴銀。嘉義市政府說，今年將從國中畢業的方詠萱，去年全國中等學校運動會曾經榮獲得第四名，今年獲選2020年第九屆世界盃木球錦標賽國手，榮獲109年全國岳王盃木球錦標賽個人桿數賽國女組冠軍；再次挑戰榮獲第一名，繼角力第一金後，為嘉義市拿下第二面金牌。嘉義市政府指出，顏婕伃今年是高二學生，去年全國中等學校運動會木球雙打獲得第一名的佳績，今年獲選2020年第九屆世界盃木球錦標賽，與2020年第六屆亞洲沙灘運動會沙灘木球國手，今年挑戰高女組木球桿數賽，個人賽榮獲第二名。嘉義市全中運動賽事捷報頻傳，跆拳道再獲好成績，嘉義家職徐楷喆在高男組跆拳道對打63公斤級，拿下銅牌；嘉義市教育處長林立生感謝所有選手、教練的努力，為嘉義市及個人爭取最大的驕傲及光榮。