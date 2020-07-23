影／不滿改建果菜市場遷到墓地旁　攤商到市公所抗議

彰化縣員林市公所向市代會提案擬要改建果菜市場，今（23）日300多攤商到公所抗議，認為公所未先和攤商溝通，他們反對遷建到底；員林市代會主席賴東位說，果菜市場案才在提案階段，要先經過代表會通過，再送縣府審核，哪有說賣就賣，對於造謠者一定要追查到底。

▲員林市公所有意進行原地重建為新果菜市場大樓。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.23）

彰化縣員林市公所向市代會提案擬要改建果菜市場，今（23）日300多名攤商到公所抗議，攤商代表賴建廷說，果菜市場改建案已要定案，但卻黑箱作業，就要攤商搬走，公所沒和攤商充份溝通，也沒開座談會聽取意見，就要改建，這個果菜市場不只是員林地區的近150個大盤商、攤商交易，鄰近社頭、永靖、大村鄉的農民都會來交易，他們反對遷建到底；攤商代表隨後也到市代會臨時會表達意見。

抗議民眾說，員林果菜市場盤商們在此深耕都超過30年，交易已有一定默契，但公所未與盤商們討論就要求遷建，根本是不顧大家生計，且遷建點附近還有公墓靈骨塔，但果菜市場交易都是半夜凌晨就開始，這是要大家跟鬼相伴？會不會半夜收現金，早上變銀紙，想起來就令人發毛。

▲員林市長游振雄表示，員林果菜市場規劃更新改建案先予保留，將找時間跟大家舉行座談會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.23）

近300位攤商高舉白布條到員林市公所抗議，期間甚至一度欲衝進代表會陳情，但經警方阻止，員林市長游振雄表示，員林果菜市場規劃更新改建案先予保留，將找時間跟大家舉行座談會。

▲彰化縣員林市公所向市代會提案擬要改建果菜市場，今（23）日300多攤商到公所抗議。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.23）

市民代表張淑靜說，最近果菜市場改建計畫鬧得沸沸揚揚，甚至臉書有民眾散播不實訊息，特別是西區代表收到許多民眾反映，公所與代表會賤賣土地，還指代表們收取好處，認為代表會及代表們受到這種不實指控，感覺受到侮辱，張淑靜要求，用大會名義將在外無中生有，散播不實指控的民眾移送法辦，交由司法單位公評，還給代表及代表會清白。

游振雄說，員林果菜市場採原地重建，首要解決停車問題，變更商業區後其中35％為公設區，即有2000多坪供作停車場，新大樓設計4樓建築，1、2樓都可做果菜市場，3、4樓可承租，為了員林的發展與進步，盼少數代表不要影響員林發展，保留期間後將找時間跟大家舉行座談會。