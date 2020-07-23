在地外國團隊　宜蘭童玩星光樂園飆原音

受疫情影響外國團隊無法來台，今年的宜蘭國際童玩藝術節被迫停辦，宜蘭縣政府以「2020宜蘭童玩星光樂園」活動取代，表演團隊則以國內團隊為主。不過，其中有一團隊，團員長相是外國人臉孔，但卻已經在台灣居住很久，有人還是台灣女婿；他們是來自玻利維亞的安地斯樂團，7月24日至26日在冬山河親水公園，將演奏安地斯山脈的高原音樂。安地斯樂團由多位音樂家族成員所組成，他們來自南美洲的玻利維亞及薩爾瓦多，不過卻是長居台灣的「新住民」；團長JUAN是台灣女婿，每個團員的樂齡平均高達二十年，擅長演奏安地斯山脈的高原音樂，表演內容代表著安地斯山脈源遠流長的古文明文化，他們自從1997受外交部邀請來台作親善表演後，陸續為中央與地方政府單位的文化活動表演與交流。安地斯樂團是具有南美特性的文化團隊，充滿熱情活力、拉丁浪漫、神祕與哀愁，清亮的嗓音及和聲，淋漓盡致表達秘魯、玻利維亞、厄爾瓜多、哥倫比亞、阿根廷、智利等中南美洲的民謠樂曲；節奏明快的SAMBA，配合抑揚頓挫玻利維亞傳統直笛，滄桑厚實的排笛，以及印加傳統大鼓，及南美特有十弦琴，宛如置身於高闊的喀喀湖畔。表演過程中，團長JUAN扮演酋長，他擅長的樂器是南美洲排笛、直笛、木笛、管蕭樂類；團員VLADY扮演巫師，擅長吉他、十弦琴、排笛、直笛；JESUS扮演印地安戰士，擅長之樂器為十弦琴、排笛、直笛、羊皮鼓；另一位扮演印地安戰士的SAUL，來自薩爾瓦多，擅長羊皮鼓、康加鼓、小排笛等樂器。「2020宜蘭童玩星光樂園」，活動期間從7月18日至8月30日，每天下午4點到晚上9點，免票入園；另配合政府發放振興三倍券，園區內賣店及大部份的市集攤位都可使用三倍券消費。