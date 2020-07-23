影／歌喉戰！華山長輩K歌解憂愁　「女人的一生」勝出

華山基金會舉辦109中秋老人K歌南彰化海選賽，今（23）日在二林尚將美食會館辦理南彰化海選，共有15人參加，全場不只阿公阿嬤有夠HIGH，志工也全部上場當啦啦隊，讓阿公阿嬤一圓明星夢，69歲張阿嬤以「女人的一生」勇奪南彰海選第一名。

華山基金會舉辦109中秋老人K歌南彰化海選賽，尚將美食會館不僅贊助會館場地、更免費提供活動餐點，餐點比照婚宴等級，尚將美食會館董事長吳炳輝感念華山基金會在地老人服務，現場更加碼贊助活動經費，響應捐款做為在地號召。

華山基金會二林天使站長陳燕珠表示，防疫新生活運動特別舉辦老人唱歌比賽，讓長輩外出參與活動、一解久悶在家中的鬱悶，彰化縣老人K歌海選賽，以點亮象徵華山關懷訪視之「用藥狀況」、「用餐狀況」、「生理狀況」、「生活特殊事件」及「生活照顧」的五大面代表「五燈獎」，象徵在疫情中，華山的服務仍不中斷，號召社會大眾共同支持在地老人服務，讓活動更增添專業色彩。

▲華山基金會舉辦109中秋老人K歌南彰化海選賽，全場不只阿公阿嬤有夠HIGH，志工也全部上場當啦啦隊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.23）

陳燕珠指出，老人K歌大賽邀請專業評審 蔡虹菱、柯蒼松、劉澄和擔任評審老師，海選賽15名參賽長輩取前5名參與老人K歌總決賽。埔心站張阿嬤，以「女人的一生」勇奪華山盃老人K歌大賽南彰海選第一名；張阿嬤她一個人獨居又很怕一個人，丈夫生前留下一台伴唱歌是阿嬤唯一的興趣，害怕一個人的時候會邀請親友到家裹唱歌，剛好今天華山舞台一展歌喉。

評審蔡虹菱老師專業講評，肯定長者因為台風穩健、歌曲完整度高，榮獲第一名的佳績，坐著輪椅的劉阿公（田尾站）以「思慕的人」一曲唱出初戀的心情，情緒高漲時還落下男兒淚，雖沒有得名但劉阿公依舊歡喜心參與。