榮獲2020國土建設特別貢獻獎　黃偉哲謙虛表示獎屬於台南

▲黃偉哲表示沒有最好只有更好，他會繼續努力打造一個更輝煌的台南（圖／台南市政府新聞處提供）

2020年國家卓越建設獎今日出爐，台南市長黃偉哲贏得評鑑委員肯定，獲得國土建設特別貢獻獎，同時獲獎的還有台中市政府秘書長黃崇典，以及文化大學環境設計學院景觀學系所長郭瓊瑩共三人，副總統賴清德親自頒獎，黃偉哲由前台南市長手中接下獎項，深藏傳承意義，寓意非凡。黃偉哲表示，今日能夠代表台南市政府團隊獲得國土建設獎感到非常榮耀，這不是個人功勞，而是整體市府團隊，尤其是市民的支持讓城市發展更好，這個獎項是屬於全台南市的，他感謝所有的評審，也感謝賴副總統，從賴副總統也是前市長市政交棒，一棒接一棒，希望市府團隊好好承接這個棒子、承接這個擔子，把接下來的國土發展、城市發展做得更好。台南市在延續市政發展上，受到國家卓越建設獎評鑑委員肯定的重大建設包含預計於2020年底完工的大台南會展中心、2023年可望完工的亞太國際棒球訓練中心、新化果菜市場遷建工程、市定古蹟原台南合同廳舍修復工程等；此外，台南市榮獲肯定的還有都市空間改善，包括永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收（第一期）公共工程、長勝營區市地重劃工程、海安路（府前路-民族路）暨中正路區域景觀改造工程、中西區河樂廣場，以及建構綠色道路路網。除市長黃偉哲獲頒國土建設特別貢獻獎外，台南市政府團隊成績斐然，如工務局長蘇金安榮獲最佳施工品質類特別獎、科長林玉如榮獲最佳規劃設計類優質獎，副總工程司陳俊誠榮獲最佳規劃設計類金質獎，大隊長林旭紋榮獲最佳規劃設計類金質獎；農業局長謝耀清榮獲最佳規劃設計類卓越獎等。黃偉哲謙虛表示，他將持續帶領台南戮力前進，力拚更多佳績，打造讓市民更有感的幸福府城。