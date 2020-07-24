改造轉型受肯定！貢寮澳底漁港參選全國「金鑑漁港」選拔

▲新北市府今年將澳底漁港提報參選漁業署「金鑑漁港」選拔，希望市民票投該港，為轉型的澳底漁港加油打氣。（圖／新北市漁管處提供）

新北市貢寮區的澳底漁港目前積極從傳統漁村轉型為觀光大港，除了岸水岸電等漁港設施齊全外，也完成牆面彩繪美化，例如馬崗漁港的可愛野貓、卯澳漁村的百年石頭屋等；新北市府今年將澳底漁港提報參選漁業署「金鑑漁港」選拔，希望市民票投該港，為轉型的澳底漁港加油打氣。新北市農業局表示，澳底漁港是貢寮區的漁業重鎮，在市府與貢寮區漁會努力下，改善漁港設施，如裝置岸水岸電系統方便漁民使用，籌備魚貨直銷中心推廣在地農漁產品等，更提供完善的漁民休息設施，如按摩椅及舒適的休憩中心等，當地漁民也將漁港當成自己的家在愛護，時常自發清除漁港垃圾，保持漁港環境清潔，讓澳底漁港更加美麗。漁業及漁港事業管理處表示，貢寮區漁港周邊觀光景點豐富，臺灣最東邊海角的三貂角燈塔，此處的油料放置倉庫已改建成三貂角教堂，隨處可見愛心造型裝置藝術，草地上還有可愛的石製白綿羊，充滿希臘地中海風情；馬崗漁港有隱藏版貓村尋找貓咪，小小漁村有50至60隻貓自由自在漫步；卯澳漁村有百年石頭屋古厝，以及全臺唯一供奉手提魚藍觀音的利洋宮；澳底漁港則不能錯過海鮮街。市府今年推薦澳底漁港參加漁業署舉辦之「109年度漁港環境評鑑活動」，爭取「金鑑漁港」的肯定，活動時間從6月至10月，來澳底漁港旅遊並拍照上傳金鑑漁港評鑑網站，填寫問卷，再到農業委員會漁業署FB粉絲專頁按讚，就有機會得到神秘小禮。