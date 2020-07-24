基隆代表隊全中運獲4金6銀　「射擊、射箭」項目表現耀眼

▲明德國中射擊隊在射擊項目拿下3金3銀2銅，射擊團體總錦標奪下國中男、女組射擊項目第一名。（圖／基隆市政府提供）

109年全國中等學校運動會昨（23）日落幕，基隆市代表隊奪下4金6銀7銅；其中明德國中射擊隊在射擊項目拿下3金3銀2銅，射擊團體總錦標奪下國中男、女組射擊項目第一名，該校謝翔宸同學成績不但破大會紀錄外，更擊敗來自新北市的亞青國手，成為基隆之光。射擊隊分別為國女組射擊10公尺空氣步槍團體賽、國男組射擊10公尺空氣手槍個人賽及國男組射擊10公尺空氣手槍團體奪下3金。其中國男組射擊10公尺空氣手槍個人賽部分，明德國中謝翔宸同學以個人成績237.2破大會紀錄之外，並擊敗來自新北市林口國中的亞青國手，表現超越國手，實為基隆之光。謝翔宸表示，他在進入明德國中體育班前從來沒接觸射擊運動，很珍惜每一次實彈練習的機會，因為國一很少有打實彈的機會，很感謝教練帶他到全國各處參加比賽吸取經驗；今年是他第二次挑戰全中運，終於在今年擊敗可敬的國手奪金，高中將會繼續披上戰袍為基隆爭光。在射箭項目，中山高中巡迴教練潘明佳努力扎根三年，今年在高中組射箭混雙賽奪下基隆射箭隊成軍以來的第一面金牌，奪金的瞬間，現場教練及同學都大聲尖叫並感動到落淚。混雙中的顏筱軒同學表示已經接觸射箭有五年的時間了，從高一教練來到中山高中開始增加我的基礎動作，成績陸續上來，也錄選基隆市亮點計畫選手。基隆市教育處長林祝里說，本屆賽會4金6銀7銅創下近5年來的最佳成績，除了證明市長林右昌支持的亮點計畫完整的點亮了基隆的體育發展，也證明基層扎根的重要，教育處自106年增加體育預算除了持續改變基層體育的體質，向中央爭取巡迴教練在基層扎根之外，市府也持續爭取中央經費投入硬體改善經費，提升選手的訓練績效。