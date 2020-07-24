2020國家卓越建設獎出爐　中市府橫掃10大獎

2020國家卓越建設獎（23）晚舉行頒獎典禮，台中市政府橫掃10獎項，除建設局、交通局、地政局、教育局、都發局摘下2卓越、5金質、2優質的殊榮，台中市政府秘書長黃崇典更榮獲「國土建設特別貢獻獎」；黃崇典表示，市府將持續精進中市公共工程興建及規劃，朝全球卓越建設獎邁進。黃崇典在中市府服務27年，期間積極推動各項重大建築政策，包括管理制度化、城鄉風貌優化、都市計畫空間結構三環六軸多核發展、都市設計管制、提升都市景觀美質，及設立水湳碳盤查示範區等，力推台中朝向「生活、生產、生態、生機」四生一體均衡發展的城市。市府表示，今年建設局「台中市潭子國民運動中心興建工程」、都發局「中台灣電影中心」雙雙榮獲最佳規劃設計類「卓越獎」，潭子國運中心建築符合綠建築鑽石級、智慧建築合格級場館，去年底更獲金安心獎肯定，預計今年底完工；「中台灣電影中心」建物造型流線優美與地景融合，屋頂綠平台延續水湳中央公園景觀，工程預計今年底完工，未來將可成為各項影視作品展演平台、推廣基地。另建設局兩項工程，「台中市南區長春國民運動中心興建工程」榮獲最佳規劃設計類「金質獎」，為社區型運動場館，完工後將展開綠川水環境改善工程，活化長春公園整體景觀；「台中市自由車場整建計畫統包工程」則在最佳施工品質類獲「金質獎」，去年底還獲第19屆公共工程金質獎，為全國唯一獲國際UCI二級認證殊榮的專業競賽場地，更是國內唯一國際標準木質賽道。交通局「豐原區育英路多目標立體停車場暨豐南地區消防分隊興建工程」則獲最佳規劃設計類「金質獎」，該建物整體以灰黑色搭配淺色的玻璃欄杆，及雨遮綠化植栽和金屬格柵，基座採灰色石材，豐富立面的層次與質感，兼顧機能及周邊環境視覺的融合。教育局的南陽國小仁愛、信義樓拆除重建及廍子國小新設學校工程分別獲最佳規劃設計類獲「金質獎」，東海國小第二期校舍新建工程則獲「優質獎」。南陽國小帶入地域特色，還串聯曲面與現代感的量體開放空間；東海國小採立體綠化，並結合多霧及草坡特色，展現建築自明性；廍子國小校舍沿軸線有機建築配置，圍塑成中庭草坪，為校園凝聚核心。此外，地政局「第13期市地重劃區內橋梁暨西川二路下方回流溝改建為生態景觀渠道工程」獲最佳環境文化類「優質獎」，工程將舊南屯溪河畔老樹、土地公廟、麻園頭溪旁豐安福德廟以不同方式呈現，創造在地文化特色。國家卓越建設獎由社團法人中華民國不動產協進會舉辦，為國內建設最高榮譽獎，得獎者將具資格推薦「全球卓越建設獎」，該獎在發掘公私部門優秀的建設作品，將台灣具文化代表性的建築發揚光大，其中更設有「國土建設特別貢獻獎」，推選在建築及環境規劃設計、創意表現傑出者，作為業界楷模。