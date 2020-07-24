看好媒體產業前景　企業投資240億打造「林口影視城 」

新北近年來招商金額最高的公有土地招商案「林口媒體園區」，今（24）日以「新北影視盛典」方式揭曉三家得獎廠商規劃內容，由台灣三井不動產東森國際以及三立影城投資240億元，預計創造1萬5,000個就業機會﹔新北市長侯友宜強調，把林口媒體園區打造成「台灣的坎城」。今天出席的貴賓，除了新北市長侯友宜外，還包括台灣三井不動產下町一朗董事長、東森國際集團王令麟總裁、三立影城集團張榮華董事長、財政部國產署曾國基署長等人。「林口媒體園區」是新北市政府和國有財產署合作推動的公有土地招商案，基地緊鄰機場捷運A9林口站及林口交流道，是國際商務及旅客進出大台北最重要的門戶，除了將在該園區發展影視產業外，市府也希望透過三家企業與市府攜手，把新商業、新娛樂、新媒體與新科技四大元素鏈結在媒體園區內。新北市長侯友宜表示，新北市政府就像「影視造夢者」，而三家企業就是「夢的實踐者」，用音樂、影視、媒體、娛樂連結每一個人，預計2025年全區完成開發，希望把林口媒體園區打造成「台灣的坎城」，三家業者預計投入240億元，希望創造1千億的產值，並且增加1萬5千個就業機會。林口媒體園區就像是一個「夢工廠」，台灣三井不動產引進國際級親子數位娛樂、多媒體互動體適能等複合式商業設施，提供該地區娛樂休閒衍伸之生活化需求；東森集團結合東森新聞雲、聲林之王等數位媒體優勢，導入人工智慧（AI）、物聯網（IOT）新科技之軟實力與硬體設施，創造影視音重要生活圈；三立集團結合影視製作、體驗、學院與娛樂購物，打造超級攝影棚。





