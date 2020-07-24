「少年有影某」微電影比賽　亞洲大學「錯，過」奪金

▲中市警局長楊源明與獲獎學生大合照。(圖/警局提供)

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台中市警察局舉辦109年青春專案－「Shoot出創意 少年有影某」微電影創作比賽，最終評選出5部優秀作品，首獎由亞洲大學鐘帛均的作品「錯，過」奪得；今(24)日在市警局舉辦記者會暨頒獎典禮，局長楊源明親自頒獎並恭喜5位得獎學生代表。本次微電影比賽計有26部作品投稿，影片溫馨感人或引人省思，充分發揮學生的創意。第1名得獎者鐘帛均就讀亞洲大學，其作品「錯，過」係從小說「在咖啡冷掉之前」為靈感，影述人的一生總是不斷在做選擇，在一念間的抉擇往往造成截然不同的後果，不要做自己後悔的事情，珍惜所愛和愛你的人。第2名得獎者游安婷就讀嶺東科技大學，以「毒，輸人」為主題，描述接觸毒品不只輸人，連自己健康跟前途都輸掉了第3名得獎者郭博淵與郭于萍是一對兄妹，就讀熊學院實驗教育，作品「BANANA」是將香蕉擬人化來敘述2位學生面對毒品誘惑的故事，並以「BANANA」口號來呼籲同學向毒品說不，創意十足。投稿的26部影片都收錄於市警局少年隊官網「Shoot出創意 少年有影某」影音專區，未來也將運用於各項宣導時機在各級學校播映。希望藉由微電影比賽，讓更多人重視青少年犯罪議題，從而提升其自我保護能力，以達友善校園宣導成效。