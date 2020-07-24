安心旅遊補助首選台中　超值優惠

安心旅遊補助7月1日上路，自由行旅客不分平假日入住參加優惠活動旅館或民宿，每晚每房折抵1000元

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台中市政府觀光旅遊局配合安心旅遊補助，整合產官資源進行全域式觀光行銷。

觀光旅遊局指出，自7月起推出多支台中城市行銷觀光影片，並在8日、9日分別於台北市、高雄市辦理「安心旅遊-首選台中」推介會

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截至23日執行進度，全台民眾在台中申請安心旅遊補助額度達68,000間房，使用補助金額約6千800萬元，台中市目前執行進度名列前茅，創全台第四名好成績。

觀旅局長林筱淇表示，台中市安心旅遊補助搭配台中購物節及振興券台中十倍奉還超值優惠，全台民眾反應踴躍，第一波安心旅遊補助額度即將用罄，市府於7月23日迅速申請第二次8000萬元補助，已獲中央核准，預估最快將於8月下旬申請第三次補助金額

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市府妥善規劃掌控期程，使全台民眾到台中觀光時都可以十分便利的申請安心旅遊補助及各項優惠活動。

此外，中市府於下半年將舉辦一系列精彩活動，如八月好湯溫泉季、九月自行車嘉年華、十月國際舞蹈嘉年華、十一月國際花毯節等叫好又叫座的大型節慶活動，同時也將力推觀光藝文展演、觀光商圈集客振興計畫

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無論是親子家庭、長青族、文青、陽光男/女孩、網紅網美、旅遊行家，台中絕對是民眾國內旅遊首選。