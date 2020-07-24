霧峰「地方創生」大步邁進　吸引青年回流

台中霧峰「地方創生」，在政府和民間共同努力下，大步邁進，除獲得政府核定補助「霧峰酒莊」、「生態植物園區」2項重大計畫外，民間方面則有屯區社會大學串聯14家業者，共同打造友善空間，市議員李天生希望藉由地方創生帶動地方產業發展，吸引青年回流。李天生指出，霧峰地方創生計畫，日前獲得國發會核定「霧峰酒莊」、「生態植物園區」2案，十分不簡單，其中以在地香米製作的初霧清酒，亮點十足，國發基金將補助霧峰農會興建第二酒廠；此外為提供遊客探訪自然森林，體驗生態之美，交通部觀光局決定補助1080萬元，協助打造霧峰生態植物園區。除政府層面外，李天生表示，民間則有屯區社大推出「台中城南友善空間計畫」，找尋符合友善精神的空間，包括店家、公司、工作室或社區空間，共同實踐友善土地的共生模式，計有14家理念相同的業者加入第一波串聯計畫，同時陸續舉辦座談會推薦分享，一起打造有理念、有特色及追求在地共好的優質店家。屯區社會大學創基地強調，走行動派，不靠政府，不高談闊論，先談最務實的生存之道，將由經營產業鏈角度思考地方創生，結合上中下游業者，開發社區產業及社區行銷力，為地方帶來工作機會，創造居民榮耀感。第一波推廣店家有，Home Work/家務室友善環境生活雜貨、凸相機、米子泥研、好哦食堂、阿華師茶葉霧峰店、虎士咖啡、音樂世界旅邸、熊與貓咖啡書房、閒咖啡、詹敏士農場、醇豆咖啡、魯西歐咖啡、憩而思生活驛站、霧峰民生故事館／農學食堂。李天生強調，霧峰偏鄉老化、少子化情形嚴重，但是有不少熱心人士投入地方創生、社區營造、文藝復興、觀光旅遊等工作，創意十足，活動不斷，讓霧峰重生隱然胎動，各界都寄予厚望，並請鄉親多多支持。